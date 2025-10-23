'NAROD NE ŽELI SUKOBE' Milićević: Nasilje ispred Skupštine rezultat kampanje blokadera proteklih 11 meseci

Ministar bez portfelja zadužen za koordinaciju aktivnosti i mera u oblasti odnosa sa dijasporom Đorđe Milićević izjavio je danas da je nasilje koje se dogodilo ispred Skupštine Srbije 22. oktobra kampanje blokadera vođene proteklih 11 meseci protiv institucija i normalnog život.

"Rezultat je mržnje, nasilja i kampanje protiv svega što je srpsko, počev od institucija, kampanje koja je usmerena protiv fakulteta, deca ne mogu da idu na fakultete, njihovi roditelji ne mogu da imaju slobodu kretanja. Rečju, to je kampanja protiv normalnog života ljudi u Srbiji, a ovo je kulminacija svega što smo mogli videti proteklih 11 meseci", rekao je Milićević.

Naveo je da smo uz tu kampanju, uz uzurpaciju i blokadu Srbije i njenih institucija, imali i više kampanja laži, gde se smatralo da bi više puta izgovorena laž trebalo da postane istina.

"To su vrlo teške laži koje uznemiravaju javnost i koje mogu dovesti do različitih situacija, poput one u Valjevu gde je neposredno pred protest rečeno da je život izgubila osoba koja ima 16 godina. Zatim onoga što smo pre nekoliko dana videli u parlamentu od strane poslanika Borka Stefanovića koji je prvi izašao sa nekakvom fotografijom kako je došlo do brutalnog nasilja nad nekom mladom osobom u policijskoj upravi, da bi kasnije iz saopštenja videli da ona nije privedena. Hoću da kažem da smo imali različite vidove nasilja, a zajednički imenitelj uvek je mržnja. Onda smo mržnju dobili kao oružje u rukama nekoga ko je juče rešio da izvede teroristički akt", rekao je Milićević.

Odgovarajući na pitanje da li nešto radikalno očekuje od 1. novembra, za kada je u Novom Sadu najavljeno okupljanje studenata u blokadi, on je rekao da ne želi da veruje da će biti radikalnih poteza, ali je dodao da to nikada ne može da se kaže sa sigurnošću.

"Kažem ne želim lično da verujem, a da li će pokušati, sigurno će biti određenih pokušaja, ali mislim da su i 15. marta dobili jasnu poruku da narod ne želi sukobe, incidente, ni ono što se desilo 5. oktobra 2000. godine, da narod šalje jasnu poruku da se na takav način ne može doći na vlast u Srbiji, već se demokratija u Srbiji ostvaruje na izborima", istakao je Milićević.

Ocenio je da je veoma čudno i jučerašnje ponašanje "onih koji sebe nazivaju opozicijom" a to je pojavljivanje snimaka, odnosno direktno snimanje terorističkog akta ispred Skupštine, pa onda puštanje snimaka na mreže, pa priprema komentara.

"Zamislite, jedan evroposlanik, neću da mu navodim ime, kaže za jedan od tajkunskih medija da je incident ispred Skupštine verovatno jedan od načina da se skrene pažnja sa dešavanja u Evropskom parlamentu. Pazite vi koliki je to stepen ludila da neko razmišlja u pravcu da ste vi spremni kao država da žrtvujete nečiji život zarad nekih političkih poena", rekao je Milićević.

Autor: Jovana Nerić