'AKO NASTAVIMO OVIM PUTEM, NIKOM SE NE PIŠE DOBRO' Jeremić: EU novim sankcijama štetu nanosi samo sebi

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Urednik informative na portalu Pink.rs Predrag Jeremić govoreći o novom paketu sankcija EU Rusiji kaže da je sigurno da se Rusiji neće naškoditi novim sankcijama, već da time samo Evropska unija nanosi štetu sebi.

Jeremić je naveo da će Evropska unija čim rat bude završen sigurno nastaviti trgovanje sa Ruskom Federacijom.

- Pitanje je da li će biti isti uslovi i cena za EU kada se sve završi, jer Evropska unija je potpuno vezana za Rusku Federaciju što se tiče energenata - rekao je Jeremić i dodao da bi ogromni troškovi bili da se dovoze energenti brodovima iz Amerike.

Foto: TV Pink Printscreen

Jeremić je podsetio i da Evropska unija ima nameru da posle nastavi trgovinu sa Rusijom.

- Oni su ovim pokušali da oslabe Rusiju, ali nisu uspeli i to se pokazalo u poslednje vreme, od kada traje rat u Ukrajini. Verujem, želeo bih, da se rat što pre završi, najviše zbog ljudskih žrtava, ali tu i ekonomija strada - kazao je Jeremić.

Prema njegovim rečima, ako nastavimo ovim putem, nikom se ne piše dobro.

Ilija Kajtez, sociolog, kaže da se novim paketom ne dobija ništa značajno, važno ni novo.

- Mislim da Evropska unija istrajava na tim beskrajnim paketima sankcija da bi na neki način umirila sebe, javno mnjenje, da bi ljudi lakše podneli izdvajanja koja žele za militarizaciju zapadne Evrope i da bi dodatno raspirivali težnju da rat u Ukrajini potraje - kazao je Kajtez.

Foto: TV Pink Printscreen

On je ocenio i da zapad teži tome da ometa i da se ne dođe do susreta predsednika SAD-a Donalda Trampa i predsednika RF Vladimira Putina u Mađarskoj.

- Mislim da je Evropa ušla u potpuno neracionalan odnos prema sukobu u Ukrajini i da oni ne mogu da izađu iz te svoje ratne matrice - ocenio je Kajtez.

'NAROD NE ŽELI SUKOBE' Milićević: Nasilje ispred Skupštine rezultat kampanje blokadera proteklih 11 meseci

Autor: Pink.rs

