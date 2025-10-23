AKTUELNO

Politika

Milićević za Pink o drami ispred Skupštine: To je jasno definisan čin, to je teroristički akt (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ministar bez portfelja zadužen za koordinaciju aktivnosti i mera u oblasti odnosa sa dijasporom Đorđe Milićević govoreći o drami ispred Narodne skupštine kaže da je to jako čudna, specifična priča koja ima mnogo kontroverzi.

Milićević je rekao da je jako brzo objavljen snimak, da su brzo objavljeni mnogi komentari.

- Za sve to vreme se u Evropskom parlamentu usvaja rezolucija, gde baš za taj prostor gde je bio teroristički akt, oni proglašavaju nelegalnim i govore o nekakvom državnom nasilju. Čekamo istragu, nadležni organi će reći svoje - kazao je Milićević za Novo jutro TV Pink i dodao:

Foto: TV Pink Printscreen

Ovo je jasno definisan čin, ovo je teroristički akt, gotovo sve činjenice imamo. Čovek je otišao po kantu benzina, poneo i pištolj, zapalio šator, upucao čoveka i to je učinio planski.

Milićević je istakao da je u ovom trenutku najvažnije i najznačajnije da se ranjeni Milan brzo oporavi.

Kako je nastavio, proteklih 11 meseci mi imamo kampanju zastrašivanja i pozivanja na sukobe.

Autor: Pink.rs

#Drama

#Narodna skupština Republike Srbije

#Politika

#Pucnjava

#Srbija

#Đorđe Milićević

POVEZANE VESTI

Politika

'NAPAD NA DRIDA JE TERORISTIČKI AKT' Milićević za Pink: Ono što se dešava i Srbiji ima političku konotaciju i pozadinu (VIDEO)

Politika

Milićević za Pink: Ponašanje opozicije je skandalozno, to je nastavak agende destabilizacije Srbije (VIDEO)

Politika

'NAROD NE ŽELI SUKOBE' Milićević: Nasilje ispred Skupštine rezultat kampanje blokadera proteklih 11 meseci

Društvo

MINISTAR MILIĆEVIĆ O UBISTVU MALE DANKE: Imamo posla sa monstrumima! Sada je najvažnije pronaći telo devojčice (VIDEO)

Politika

Milićević za Pink: Važno je da Srbija ima kroz ekonomski rast kontinuitet u rastu plata i penzija (VIDEO)

Politika

'TO JE ISMEVANJE ŽRTAVA' Milićević za Pink: Tompsonov koncert je simbol rehabilitacije fašizma, bez reakcije EU (VIDEO)