Milićević za Pink o drami ispred Skupštine: To je jasno definisan čin, to je teroristički akt (VIDEO)

Ministar bez portfelja zadužen za koordinaciju aktivnosti i mera u oblasti odnosa sa dijasporom Đorđe Milićević govoreći o drami ispred Narodne skupštine kaže da je to jako čudna, specifična priča koja ima mnogo kontroverzi.

Milićević je rekao da je jako brzo objavljen snimak, da su brzo objavljeni mnogi komentari.

- Za sve to vreme se u Evropskom parlamentu usvaja rezolucija, gde baš za taj prostor gde je bio teroristički akt, oni proglašavaju nelegalnim i govore o nekakvom državnom nasilju. Čekamo istragu, nadležni organi će reći svoje - kazao je Milićević za Novo jutro TV Pink i dodao:

Ovo je jasno definisan čin, ovo je teroristički akt, gotovo sve činjenice imamo. Čovek je otišao po kantu benzina, poneo i pištolj, zapalio šator, upucao čoveka i to je učinio planski.

Milićević je istakao da je u ovom trenutku najvažnije i najznačajnije da se ranjeni Milan brzo oporavi.

Kako je nastavio, proteklih 11 meseci mi imamo kampanju zastrašivanja i pozivanja na sukobe.

Autor: Pink.rs