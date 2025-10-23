AKTUELNO

Starović: Naša otadžbina se vraća na put razvoja koji vodi ka boljem životu, uprkos naporima blokadera da je u tome zaustave

Ministar za evropske integracije Nemanja Starović oglasio se na društvenoj mreži povodom anti-srpske rezolucije koja je usvojena u Evropskom parlamentu.

- Neko bi rekao da Đilas zaslužuje čestitke na uspešno obavljenom poslu, jer je uz pomoć svoje političke porodice, kojoj pripada i Aljbin Kurti, uspeo da progura još jednu anti-srpsku rezoluciju u Evropskom parlamentu. Neće mu to, međutim, pomoći da preotme vlast u Srbiji mimo narodne volje - objavio je Starović i dodao:

Naša otadžbina se vraća na put razvoja koji vodi ka evropskoj budućnosti i boljem životu za sve građane, uprkos svim naporima blokadera da je u tome zaustave. Što se pak Đilasa tiče, po njega bi mogla da se vrati samo nečista savest i podseti ga na bedu i beznađe vremena u kojem je pola miliona ljudi ostalo bez posla, a njegove firme prihodovale 619 miliona evra radeći sa državom.
UŽIVO NA TV PINK I PINK.RS Vučić sa ženama preduzetnicama: Vi ste snaga sela – uz vas Srbija raste!

