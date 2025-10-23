Starović: Naša otadžbina se vraća na put razvoja koji vodi ka boljem životu, uprkos naporima blokadera da je u tome zaustave

Ministar za evropske integracije Nemanja Starović oglasio se na društvenoj mreži povodom anti-srpske rezolucije koja je usvojena u Evropskom parlamentu.

- Neko bi rekao da Đilas zaslužuje čestitke na uspešno obavljenom poslu, jer je uz pomoć svoje političke porodice, kojoj pripada i Aljbin Kurti, uspeo da progura još jednu anti-srpsku rezoluciju u Evropskom parlamentu. Neće mu to, međutim, pomoći da preotme vlast u Srbiji mimo narodne volje - objavio je Starović i dodao:

Naša otadžbina se vraća na put razvoja koji vodi ka evropskoj budućnosti i boljem životu za sve građane, uprkos svim naporima blokadera da je u tome zaustave. Što se pak Đilasa tiče, po njega bi mogla da se vrati samo nečista savest i podseti ga na bedu i beznađe vremena u kojem je pola miliona ljudi ostalo bez posla, a njegove firme prihodovale 619 miliona evra radeći sa državom.

Неко би рекао да Ђилас заслужује честитке на успешно обављеном послу, јер је уз помоћ своје политичке породице, којој припада и Аљбин Курти, успео да прогура још једну анти-српску резолуцију у Европском парламенту. Неће му то, међутим, помоћи да преотме власт у Србији мимо… pic.twitter.com/uuZ27sVMfw — Nemanja Starović (@nstarovic) 23. октобар 2025.

Autor: Pink.rs