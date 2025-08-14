AKTUELNO

STAROVIĆ PORUČIO MARTI KOS: Ovi akti nasilja, koje je počinio pokret blokadera, a ne država Srbija, zahtevaju jasno razlikovanje i odgovornost

Ministar za evropske integracije u Vladi Republike Srbije, Nemanja Starović, odgovorio je Marti Kos.


– U Srbiji, građani uživaju slobodu da izraze svoje stavove. Međutim, nedavne svakodnevne blokade saobraćaja, upadi u porodične domove i rušenje stranačkih prostorija krše osnovna ljudska prava, uključujući pravo na život, slobodu i bezbednost; pravo na privatnost; slobodu kretanja; slobodu mišljenja i izražavanja; i pravo na mirno okupljanje i udruživanje. Ovi akti nasilja, koje je počinio pokret blokadera, a ne država Srbija, zahtevaju jasno razlikovanje i odgovornost. Nedostatak njihove nedvosmislene osude samo eskalira tenzije. – odgovorio je Starović.

