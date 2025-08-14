STAROVIĆ PORUČIO MARTI KOS: Ovi akti nasilja, koje je počinio pokret blokadera, a ne država Srbija, zahtevaju jasno razlikovanje i odgovornost

Ministar za evropske integracije u Vladi Republike Srbije, Nemanja Starović, odgovorio je Marti Kos.
– U Srbiji, građani uživaju slobodu da izraze svoje stavove. Međutim, nedavne svakodnevne blokade saobraćaja, upadi u porodične domove i rušenje stranačkih prostorija krše osnovna ljudska prava, uključujući pravo na život, slobodu i bezbednost; pravo na privatnost; slobodu kretanja; slobodu mišljenja i izražavanja; i pravo na mirno okupljanje i udruživanje. Ovi akti nasilja, koje je počinio pokret blokadera, a ne država Srbija, zahtevaju jasno razlikovanje i odgovornost. Nedostatak njihove nedvosmislene osude samo eskalira tenzije. – odgovorio je Starović.
In Serbia, citizens enjoy the freedom to express their views. However, recent daily traffic blockades, invasions of family homes, and demolitions of party premises violate fundamental human rights, including the right to life, liberty, and security; the right to privacy; freedom… https://t.co/dMHBh7K2cd— Nemanja Starović (@nstarovic) 14. август 2025.