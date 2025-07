STAROVIĆ ODGOVORIO MARTI KOS 'Srbija primer poštovanja političkih sloboda, za razliku od Brisela i članica EU!'

Nemanja Starović, državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Srbije, reagovao je na izjavu Marte Kos, komesarke Evropske unije za proširenje, koja je tvrdila da je tokom nedavnih blokada u Srbiji došlo do prekomerne upotrebe sile.

Starović je istakao da je Srbija u poslednjih osam meseci bila primer poštovanja političkih sloboda i prava na mirno okupljanje, uz napomenu da je policija čak obezbeđivala i nelegalne proteste, za razliku od prakse u nekim državama članicama EU.

- U proteklih osam meseci, Srbija je bila primer zlatnog standarda u poštovanju političkih sloboda, posebno prava na mirno okupljanje, ne samo uzdržavajući se od sprečavanja ilegalnih i neregistrovanih blokada saobraćaja, već i time što je policija obezbeđivala učesnike ovih neovlašćenih okupljanja. To je najdalje što ide od prekomerne upotrebe sile, što je u potpunoj suprotnosti sa načinom na koji policija funkcioniše u državama članicama Evropske unije - na primer, u Briselu, kao što je prikazano na priloženoj fotografiji.

