Starović: Bojkot lažnog referenduma najbolji nenasilan odgovor Srba na ugnjetavanje

Državni sekretar u Ministarstvu odbrane Srbije Nemanja Starović izjavio je da je srpski bojkot referenduma na severu Kosova bio uspešan i da je to bio najbolji mogući nenasilan odgovor na ugnjetavanje.

„U jasnom iskazu prkosa, lokalni Srbi su bojkotovali lažne referendume, a samo 0,54 posto izašlo je na biračka mesta. Bio je to najbolji mogući, miran, demokratski, nenasilan odgovor na ugnjetavanje; predugo su joj bili podvrgnuti. Bojkotom današnjih lažnih referenduma, Srbi na severu Kosova odbacili su uvredu svog zdravog razuma i sačuvali svoje toliko cenjeno dostojanstvo“, naveo je Starović na platformi „X“.

