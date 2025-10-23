'DRŽAVA SNAŽNO STOJI UZ ŽENE NA SELU' Mesarović: Preduzetnice sa selu su dokaz da je Srbija zemlja rada, snage i vere da na nastavljamo dalji razvoj naše zemlje

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović izjavila je da je ponosna na svih 46 žena koje su dobile sredstva po Programu podrške preduzetnicama sa sela u 2025. godini.

- Ovo su vredne ruke i snaga naše Srbije! Predsednik Aleksandar Vučić svečano je, u Predsedništvu Republike Srbije, uručio rešenja ženama dobitnicama sredstava po Programu podrške preduzetnicama sa sela u 2025. godini. Jako sam ponosna na naših 46 heroina koje smo danas predstavili, ali i na svih 183 priča žena preduzetnica iz naših prelepih sela koje smo podržali prošle i ove godine - rekla je Mesarović.

Mesarović je istakla da je na inicijativu predsednika Republike, država 2024. i 2025. godine izdvojila 100 miliona dinara za ovaj program.

- Prošle godine kroz ovaj program podržano je 104 naše preduzetnice. Takođe, na zahtev predsednika opredeljeno 100% bespovratnih sredstava po svakom pojedinačnom zahtevu, do 500.000 dinara. U tekućoj godini do sada je odobreno 79 zahteva, a u nedeljama pred nama država će stati uz još žena na selu i na taj način podržati njihov rad! Predsednik nas je danas obradovao još jednom lepom vešću da ćemo u januaru raspisati novi konkurs sa duplo većim iznosom bespovratnih sredstava po zahtevu, do milion dinara! Država snažno stoji uz žene na selu! Nastavljamo da realizujemo podsticajne programe na inicijativu predsednika Aleksandra Vučića, uz punu podršku Vlade Srbije i predsednika Srpske napredne stranke Miloša Vučevića. Trudiću se da u nedeljama pred nama posetim lično svaku od divnih heroina i da razgovaramo i učinimo konkretne aktivnosti kada je u pitanju plasman njihovih proizvoda. Uvek će imati vetar u leđa od strane svoje države, jer one su dokaz da je Srbija zemlja rada, snage i vere da na nastavljamo dalji razvoj naše zemlje uz Aleksandra Vučića - poručila je Mesarović.

Autor: A.A.