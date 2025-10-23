ANA BRNABIĆ SA AMBASADOROM SUVERENOG VOJNOG MALTEŠKOG REDA O SARADNJI: Predsednica Skupštine se zahvalila na humanitarnoj delatnosti i pomoći

Predsednica skupštine Srbije Ana Brnabić sastala se danas u Beogradu sa ambasadorom Suverenog vojnog malteškog reda Frančeskom Mariom Amorusom, kome je zahvalila na pruženoj pomoći.

Brnabić je zahvalila na humanitarnoj delatnosti i pomoći koju Suvereni vojni malteški red pruža Srbiji još od 1885. godine, navodeći da su te aktivnosti od velikog značaja za građane i da javnost nedovoljno zna o obimu i značaju te saradnje, saopštila je Skupština Srbije.

Amoruso je izrazio uverenje da poslanička grupa prijateljstva u Skupštini Srbije može da ima važnu ulogu u predstavljanju humanitarnih i društvenih aktivnosti koje se sprovode i u definisanju budućih projekata saradnje, navodi se.

U Muzeju Pošte Srbije sutra će biti obeležena 140. godišnjica saradnje i tim povodom će biti izdata prigodna poštanska marka posvećena prvoj donaciji Suverenog vojnog malteškog reda Srbiji.

Autor: A.A.