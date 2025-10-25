'CILJ JE DA SRPSKI PROIZVODI BUDU DOSTUPNI NA KINESKOM TRŽIŠTU' Mesarović: Srbiji je vratila međunarodni ugled i učvrstila čelično prijateljstvo sa Narodnom Republikom Kinom (FOTO)

Ministarka privrede Adrijana Mesarović sastala se sa predstavnicima „Jimei Industrial Investment Fund“.

- Odličan sastanak sa predstavnicima „Jimei Industrial Investment Fund“, koji je predvodio Ni Đije (Ni Jie), zamenik sekretara Partijskog komiteta i šef Narodne vlade okruga Džimej u gradu Sjamen, uz prisustvo Nj.E. Li Minga (Li Ming), ambasadora Narodne Republike Kine u Republici Srbiji, kao i predstavnika kompanija Bulletrux, Diiib i Suonakewen New Energy- napisala je ministarka na svom instagram nalogu.

- Fond predstavlja jedan od ključnih instrumenata ekonomske politike grada Sjamena, usmeren na dugoročni i održivi rast, kao i na integraciju javnog i privatnog kapitala u cilju stvaranja savremene, inovativne industrijske baze jugoistočne Kine- piše u objavi.

- Razgovarali smo o organizaciji Srpsko-kineskog biznis foruma u Sjamenu, gde je već otvoreno predstavništvo Instituta za pojas i put. Takođe, cilj nam je da srpski proizvodi putem onlajn platformi budu dostupni na kineskom tržištu, kako bismo dodatno promovisali Sporazum o slobodnoj trgovini koji su postigli predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i predsednik Narodne Republike Kine Si Đinping- napisala je ministarka.

- Srbija je vrata Evrope za kineske kompanije. U okviru strateškog partnerstva između Srbije i Kine, saglasili smo se da nastavimo da produbljujemo saradnju. Očekujem da će se ovi razgovori nastaviti i tokom moje predstojeće posete Narodnoj Republici Kini, gde su već najavljeni susreti sa novim investitorima zainteresovanim za ulaganje u Srbiju- piše u objavi.

- Ovo je još jedan rezultat politike predsednika Aleksandra Vučića, Vlade Republike Srbije i Srpske napredne stranke na čijem je čelu predsednik Miloš Vučević. Ta politika Srbiji je vratila međunarodni ugled i učvrstila čelično prijateljstvo sa Narodnom Republikom Kinom, sa kojom zajedno gradimo zajednicu sa zajedničkom budućnošću- piše u objavi.

- Politika stabilnosti, razvoja i snažne saradnje ostaje garant daljeg ekonomskog napretka i jačanja međunarodnog položaja naše zemlje- zaključila je Mesarović.

Autor: Jovana Nerić