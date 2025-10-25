Ovako blokaderi žale za 16 stradalih u Novom Sadu: Muzika pojačana na najjače i luda žurka (VIDEO)

Osim što se zalažu za otcepljenje Vojvodine, nezavisno Kosovo i priznavanje navodnog genocida u Srebrenici blokaderi redovno slave, dok pričaju da žale za žrtvama pada nadstrešnice.

"16 dana za 16 žrtava", "Koracima sećanja za žrtve", "Komemorativni skup žrtvama pada nadstrešnice"... naslovi su medija, koji veličaju hod blokadera iz Novog Pazara ka Novom Sadu.

Iako je ovaj hod, sve samo ne hod - budući da su blokaderi više puta snimljeni kako ulaze u kola, a to više ni ne kriju, sada je na videlo došla još jedna laž.

Na snimku do kojeg je došla redakcija Informera se vidi kako Emina Spahić, jedna od glavnih blokaderki Novog Pazara, igra sa ostalim blokaderima.

Ovo nije nikakvo žaljenje za žrtvama, već skupa žurka zgubidana, koja građane košta svaki dan.

Autor: Iva Besarabić