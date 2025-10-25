AKTUELNO

Politika

Ovako blokaderi žale za 16 stradalih u Novom Sadu: Muzika pojačana na najjače i luda žurka (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Marko Đoković ||

Osim što se zalažu za otcepljenje Vojvodine, nezavisno Kosovo i priznavanje navodnog genocida u Srebrenici blokaderi redovno slave, dok pričaju da žale za žrtvama pada nadstrešnice.

"16 dana za 16 žrtava", "Koracima sećanja za žrtve", "Komemorativni skup žrtvama pada nadstrešnice"... naslovi su medija, koji veličaju hod blokadera iz Novog Pazara ka Novom Sadu.

Iako je ovaj hod, sve samo ne hod - budući da su blokaderi više puta snimljeni kako ulaze u kola, a to više ni ne kriju, sada je na videlo došla još jedna laž.

Na snimku do kojeg je došla redakcija Informera se vidi kako Emina Spahić, jedna od glavnih blokaderki Novog Pazara, igra sa ostalim blokaderima.

Ovo nije nikakvo žaljenje za žrtvama, već skupa žurka zgubidana, koja građane košta svaki dan.

Autor: Iva Besarabić

#Novi Sad

#Opozicija

#Tragedija

#blokaderi

#nadstrešnica

POVEZANE VESTI

Politika

SRAMNO: Ovako blokaderi Filozofskog fakulteta u Nišu žale nastradale u Novom Sadu (VIDEO)

Politika

PRVO MU JE IZVADIO OČI, A ONDA GA ZAKLAO! Stravična sudbina sudije Slobodana Ilića - Naser Orić optuživan za njegovu smrt, ali nikad nije odgovarao

Hronika

NOVI ŠOKANTNI DETALJI TRAGEDIJE U NOVOM SADU: Putnici upozoravali na opasnost, šef stanice ignorisao, tužilac odbio istragu!

Politika

SVE ISTINE I TEORIJE ZAVERE O PADU NADSTREŠNICE U NOVOM SADU! Ibro Ibrahimović za Pink: Oni koji žele da se na jedan način doživi ta tragedija od prvo

Hronika

EVO ŠTA SVE PIŠE U OPTUŽNICI: Tužilaštvo u Novom Sadu traži PRITVOR za bivšeg ministra i ostale optužene za pad nadstrešnice koji su na slobodi

Politika

UZNEMIRUJUĆE: Ovako su blokaderi napali policiju ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu (VIDEO)