SRAMNO POIGRAVANJE TRAGEDIJOM: Blokaderi zloupotrebili žrtve

Blokaderi su još jednom pokazali da im ništa nije sveto i da su spremni da najteže tragedije koriste kao sredstvo za sopstvenu političku promociju. Ovoga puta, pod izgovorom odavanja pošte žrtvama pada nadstrešnice, ponovo su uvredili i žrtve i njihove porodice, organizujući performans koji je izazvao zgražavanje velikog dela javnosti.

Na raskrsnici Bulevara Evrope i Futoške ulice u Novom Sadu, mestu na kojem je tokom jednog od ranijih protesta stradao pas Dona, blokaderi su odlučili da blokiraju saobraćaj ukupno 17 minuta. Kako su naveli, 16 minuta je bilo „posvećeno žrtvama pada nadstrešnice“, dok je jedan minut odvojen za psa Donu.

Takav potez mnogi su doživeli kao krajnje neprimeren i duboko uvredljiv, jer se ljudske žrtve i ozbiljna tragedija ponovo koriste kao kulisa za političke poruke i ulične performanse. Umesto dostojanstva, tišine i poštovanja, građanima je ponuđena još jedna blokada i još jedno nametanje sopstvene agende.

Poruka „nijedna žrtva neće biti zaboravljena“, koju su blokaderi pokušali da pošalju, izgubila je svaku težinu u trenutku kada je tragedija pretvorena u minutnu matematiku i ulični performans. Umesto istinskog pijeteta, javnost je dobila još jednu blokadu, još jedno zaustavljanje grada i još jedan primer kako se bol koristi za političke ciljeve.

Za mnoge građane Novog Sada, ovakav potez predstavlja novu uvredu i dokaz da blokaderi nemaju ni meru ni granicu kada je u pitanju zloupotreba tragedija. Umesto da doprinesu smirivanju tenzija i poštovanju stradalih, oni nastavljaju da produbljuju podele i izazivaju ogorčenje, koristeći tragedije kao alat, a ne kao povod za odgovorno i dostojanstveno ponašanje.

Autor: A.A.