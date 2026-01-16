AKTUELNO

Politika

Blokaderi pokazali pravo lice: Ne zanima ih ni Kosovo, ni Srebrenica, ni Republika Srpska (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Blokaderi su još jednom pokazali svoje pravo lice i javno potvrdili da ih apsolutno ništa ne zanima, osim sopstvenih ciljeva i pokušaja rušenja države i predsednika Aleksandra Vučića.

Naime, prilikom jednog gostovanja na "RTV Vojvodina" blokaderski duo Vukašin Đinović i Jovana Pavlović, praktično su poručili da ih ne zanima ni tema Kosova i Metohije, ni Srebrenica, niti Republika Srpska.

Naši "nobelovci" se u sve razumeju, ali ništa ne znaju. Kažu da će pričati o ključnim temama za Srbiju "kada bude postojala država" i kada se prekine strašni medijski mrak, u kome oni bukvalno imaju priliku da iskažu svoje stavove na Radio-televiziji Vojvodine.

- Mislim da ćemo o tim pitanjima raspravljati jednom kada budemo imali državu, slobodne medije, na kojima će moći da se čuje i jedna i druga strana, na kojima će moći da se čuju stručnjaci, da se čuju informisani ljudi, na osnovu kojih će građani moći da donose odgovorne i informisane odluke - izjavio je blokader Đinović.

U nastavku pogledajte blokadersku politiku koja se sastoji od: svaljivanja odgovornosti na građane, stavova većinske Srbije koji su im samo "privid istine", a ključne teme im "dele narod".

Jedno je sasvim jasno, a to je da blokaderi nemaju odgovore ni na jedno od pitanja i njihov plan i program ne postoje.

Autor: Pink.rs

#Kosovo i Metohija

#Opozicija

#Politika

#Srebrenica

#blokaderi

POVEZANE VESTI

Politika

BLOKADERI KOPIRAJU PROPAGANDU NACISTA: Sinoć su izveli 'DEZINFEKCIJU' ulica kojim su prošle pristalice Aleksandra Vučića (VIDEO)

Politika

JASNO JE KO NUDI RAD, STABILNOST I RAZVOJ, A KO UNIŠTAVA SVOJU ZEMLJU Mesarović: "Blokaderi nemi, jer nemaju ni plan, ni program, ni viziju" PALE SU M

Politika

POKUŠAJ DRŽAVNOG UDARA! Snimci stravičnog nasilja blokadera večeras u Novom Sadu i Beogradu: Tukli policiju, pristalice SNS - Čoveka mučki šutirali na

Politika

SRAMNO: Ovim konzervama su blokaderi gađali policajce (FOTO)

Politika

POTPUNO SE POGUBILI: Blokaderi više ne znaju ni šta pričaju! (VIDEO)

Politika

Tajkunski Danas očajan što Vučić nije slepi poslušnik i što se Srbija ne savija ni pred kim!