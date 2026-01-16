Blokaderi pokazali pravo lice: Ne zanima ih ni Kosovo, ni Srebrenica, ni Republika Srpska (VIDEO)

Blokaderi su još jednom pokazali svoje pravo lice i javno potvrdili da ih apsolutno ništa ne zanima, osim sopstvenih ciljeva i pokušaja rušenja države i predsednika Aleksandra Vučića.

Naime, prilikom jednog gostovanja na "RTV Vojvodina" blokaderski duo Vukašin Đinović i Jovana Pavlović, praktično su poručili da ih ne zanima ni tema Kosova i Metohije, ni Srebrenica, niti Republika Srpska.

Naši "nobelovci" se u sve razumeju, ali ništa ne znaju. Kažu da će pričati o ključnim temama za Srbiju "kada bude postojala država" i kada se prekine strašni medijski mrak, u kome oni bukvalno imaju priliku da iskažu svoje stavove na Radio-televiziji Vojvodine.

- Mislim da ćemo o tim pitanjima raspravljati jednom kada budemo imali državu, slobodne medije, na kojima će moći da se čuje i jedna i druga strana, na kojima će moći da se čuju stručnjaci, da se čuju informisani ljudi, na osnovu kojih će građani moći da donose odgovorne i informisane odluke - izjavio je blokader Đinović.

U nastavku pogledajte blokadersku politiku koja se sastoji od: svaljivanja odgovornosti na građane, stavova većinske Srbije koji su im samo "privid istine", a ključne teme im "dele narod".

Jedno je sasvim jasno, a to je da blokaderi nemaju odgovore ni na jedno od pitanja i njihov plan i program ne postoje.

Autor: Pink.rs