AKTUELNO

Politika

OPOZICIONAR I BIVŠI FUNKCIONER DS-A PORUČIO: Ako su blokaderi, ova izdržavana lica, alternativa vlasti - za***ite me i sa promenama i sa izborima!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Bivši funkcioner Demokratske stranke Goran Vukajlović reagovao je na snimak predstavnice blokadera plenumaša koja je govorila o planovima za prvi novembar ove godine

Podsećamo, brojni učesnici političke scene više puta su upozoravali da se toga dana sprema veliko nasilje u režiji blokadera.

Sada je Vukajlović oglasio objavom na društvenoj mreži X i poručio:

- Dajte bre sa ovim izdržavanim licima, niti ih mogu više gledati niti slušati. Režimlije ne slušam odavno ali su i ovi ispod svakog nivoa. Ona nema pojma šta je htela da kaže a to "sami ćemo" je odavno deplasirano. Nije me više sramota od vlasti, sada me je veća sramota od alternative. Ako je ovo alternativa onda za***ite i s promenama i s izborima. Ne treba hvala - poručio je on.

#DS

#Izbori

#Opozicija

#alternativa

#blokade

POVEZANE VESTI

Politika

BIVŠI FUNKCIONER DS OPTUŽUJE: Dušan Petrović u potpunosti preuzima raspadnutu Demokratsku stranku, zato je postavio Milivojevića na čelo (FOTO)

Politika

FUNKCIONER STRANKE BORISA TADIĆA PORUČIO: Tako je Emina, Srbi su genocidni narod

Politika

GORAN JEŠIĆ PORUČIO STUDENTIMA FDU: Vi ste retardirani, glupi i sramotni! (FOTO)

Politika

MARIONETA, PATOLOŠKI LAŽOV I VULGARNI TIP! Radojev nastavio sa raskrinkavanjem Srđana Milivojevića

Politika

ĐILAS U STRAHU DA GUBI KONTROLU: Kreće opšti napad na Savu Manojlovića

Politika

PROTESTI NISU STUDENTSKI: Ješić priznao 'Ja koordinišem organizacijom'