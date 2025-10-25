VUČIĆ ČESTITAO KETRIN KONOLI NA POBEDI: Njen mandat će ojačati odnose Irske i Srbije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je Ketrin Konoli na pobedi na predsedničkim izborima u Irskoj.

- Upućujem iskrene čestitke gospođi Ketrin Konoli povodom njene pobede na predsedničkim izborima u Irskoj. Uveren sam da će njen mandat dodatno ojačati odnose između Irske i Republike Srbije - napisao je predsednik Vučić na društvenoj mreži X.

Упућујем срдачне честитке госпођи Кетрин Коноли поводом победе на председничким изборима у Ирској. Уверен сам да ће њен мандат допринети даљем развоју односа између Ирске и Републике Србије. — Александар Вучић (@predsednikrs) 25. октобар 2025.

Autor: Pink.rs