VUČIĆ ČESTITAO KETRIN KONOLI NA POBEDI: Njen mandat će ojačati odnose Irske i Srbije

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je Ketrin Konoli na pobedi na predsedničkim izborima u Irskoj.

 - Upućujem iskrene čestitke gospođi Ketrin Konoli povodom njene pobede na predsedničkim izborima u Irskoj. Uveren sam da će njen mandat dodatno ojačati odnose između Irske i Republike Srbije - napisao je predsednik Vučić na društvenoj mreži X.

Autor: Pink.rs

