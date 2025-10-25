NEMA INCIDENATA! MUP: Na okupljanjima građana protiv blokada u tri grada 39.600 građana

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da se danas da je na javnim okupljanjima građana koji se protive blokadama u tri grada - Požarevcu, Kraljevu i Vranju, prema procenama policije, prisutno oko 39.600 građana.

Okupljanja se održavaju u organizaciji Centra za društvenu stabilnost, a u cilju pripreme da javna okupljanja prođu u najboljem redu i bez narušavanja javnog reda i mira, policija je preduzela niz preventivnih mera i na osnovu bezbednosne procene i zahteva rukovodilaca područnih policijskih uprava planirala je mere iz svoje nadležnosti, navedeno je u saopštenju.

Dodaje se da javna okupljanja za sada protiču mirno, bez ijednog incidenta i bez povređenih građana ili policijskih službenika, što, kako se ističe, predstavlja još jedan dokaz da preventivne mere i profesionalan rad policije, u saradnji sa građanima, daju najbolje rezultate.

Ministarstvo ističe da su navedena javna okupljanja bila uredno prijavljena nadležnim organima od strane Centra za društvenu stabilnost, što je omogućilo policiji da unapred planira i sprovede sve mere bezbednosti.

Istovremeno, na tri lokacije se održavaju i neprijavljena javna okupljanja pod nazivom ''Zastani Srbijo'', na kojima, prema izveštajima, prisustvuje 155 građana, navodi MUP.

U saopštenju se naglašava da će Ministarstvo unutrašnjih poslova, kao i do sada, u skladu sa zakonom, obezbeđivati sva javna okupljanja, štiteći pravo građana na mirno okupljanje i obezbeđujući bezbednost svih učesnika i javni red i mir.

Autor: Pink.rs