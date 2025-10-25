Macut: Skupovi 'Građani protiv blokada' su narodni skupovi, slobodna volja ljudi

Predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut izjavio je danas da skupovi "Građani protiv blokada" nisu nikakvi partijski, već narodni skupovi i slobodna volja ljudi da dođu i pokažu šta misle.

"Mogu reći da je ovo slobodna volja ljudi da dođu i ovo je jedan narodni događaj. Ovo je, u stvari, pokazatelj da ljudi slobodno razmišljaju, ali i da pokazuju svoju inicijativu da se nađu na ovakvom skupu. Ovo nije nikakav partijski skup, ovo nije ništa što bi sada obeležilo neku političku aktivnost. Mislim da je ovo zapravo pokušaj da se pokaže ta slobodarska Srbija koja nikada nije bila zarobljena u nekim stegama i klišeima", rekao je premijer Macut u Požarevcu, gde je učestvovao u šetnji građana koji se protive blokadama.

Naveo je da su blokade donele dosta toga negativnog, gde smo imali veliki problem, pre svega u prosvetnom smislu.

"Srećno smo se izvukli iz toga i mislim da smo uspešno krenuli i sa tom našom školskom godinom i sa akademskom od 3. novembra i mislim da je ovo pokazatelj zapravo toga da ljudi slobodno razmišljaju, da deca žele da idu u školu, da studenti čekaju da nastave svoje školovanje i dovrše svoje obaveze koje su započeli. Ovo je u stvari pokazatelj da ljudi slobodno razmišljaju", istakao je Macut.

Dodao je da su skupovi protiv blokada pokazatelj da ljudi mogu da budu slobodni i da se slobodno kreću.

"Mi ne treba da delimo ljude na ove ili one. Moramo svi da guramo napred i da pokušamo da nastavimo da razvijamo svoju zemlju", rekao je premijer Macut.

Osvrćući se na napad ispred Skupštine Srbije pre nekoliko dana, Macut je rekao da je to pokazatelj velike tenzije u društvu i istakao da moramo da gradimo tolernaciju, a da napadi na državne institucije ne mogu biti tolerisani.

"Srbija nije zemlja koja treba da se razračunava na ovakav način, nošenjem oružja, napadom usred grada na neistomišljenike", naglasio je premijer.

Na pitanje novinara da prokomentariše to što su se neki radovali onome što se desilo kod Pionirskog parka, premijer je odgovorio da je i na poslednjoj sednici Skupštine Srbije shvatio da se opozicija ne bavi suštinom stvari.

"I to je uvek bio problem, kada imate i nedovoljno obrazovane ljude i koji ne žele da prihvate standarde, a to je analitičnost u svom razmišljanju. Da vide o čemu se to radi, da pokušaju da doprinesu poboljšanju nečega što je predloženo, ali možda i da sami predlože bolje rešenje tako što će analizirati ono što se iznosi u tom zakonskom rešenju", rekao je premijer Macut.

Autor: Pink.rs