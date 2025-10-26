AKTUELNO

'SRBIJA JE NAŠA KUĆA I NE DAMO JE NIKOME' Mesarović: Ujedinjeni smo od severa do juga, u borbi protiv mržnje, nasilja i blokada

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović istakla je da Srbija još jednom pokazala da je ujedinjena, od severa do juga, u borbi protiv mržnje, nasilja i blokada.

-Naša Srbija je i danas pokazala da je ujedinjena, od severa do juga, u borbi protiv mržnje, nasilja i blokada! Propali su i svi dosadašnji pokušaji izazivanja obojene revolucije, pokušaji blokiranja života građana, potpunog uništavanja našeg obrazovnog sistema i uništavanje naše privrede. Pokušavali su krvavim putem da dođu na vlast, rušenjem institucija i izazivanjem bratoubilačkog rata. Potpomognuti spolja i iznutra, podržavani od strane srbomrzačkih medija i socijalnih mreža. I danas smo se u ogromnom broju okupili da kažemo DOSTA! Srbija želi da napreduje i da se razvija, da gradi sigurnu i izvesnu budućnost za svoju decu! Ne damo nasilnicima da nam ukradu budućnost . navela je Mesarović.

Mesarović je istakla da je najjača brana politici nasilja i blokada predsednik Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka na čelu sa Milošem Vučevićem.

-Zato su oni najviše napadani, jer pokušavaju da ih oslabe i pokolebaju u borbi za Srbiju i sve njene građane, zato što nisu dozvolili da se država otima od naroda na ulici, nasiljem. Neće im uspeti! To ove slike pokazuju! Pobediće Srbija - poručila je Mesarović.

