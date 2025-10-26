Petković o Kurtiju: Njegov jedini program je teror nad Srbima!

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković oštro je reagovao na današnje obraćanje premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija, ocenivši da je reč o još jednoj antisrpskoj tiradi i katalogu uvreda na račun Beograda.

„Kurti je danas još jednom pokazao da nema kapacitet da bude ništa više od neostvarenog ratnog huškača. Njegov jedini politički program je teror nad Srbima i progon svega srpskog“, poručio je Petković.

On je istakao da Kurtijev ekspoze nije dobio podršku većine poslanika, što, kako kaže, potvrđuje da je njegova „tiranija doživela krah“.

Petković je naveo da Kurti ne nudi rešenja za nagomilane probleme na Kosovu i Metohiji, već konstantno optužuje Srbiju i Srbe, dok se hvali zatvaranjem srpskih institucija i izazivanjem kriza koje su, prema njegovim rečima, dovele do gubitka međunarodne podrške.

„Besmisleni epiteti kojima Kurti opisuje Srbiju samo su alibi za agresiju prema Srbima i pokušaj da se prikrije stvarna pretnja miru – velikoalbanska politika kojoj je Kurti slepo odan“, dodao je Petković.

Na kraju je poručio da će Beograd nastaviti da gradi mir i suživot, bez obzira na Kurtijeve „besmislene tirade“, u koje, kako tvrdi, više ne veruju ni njegovi birači.

Autor: Dalibor Stankov