Vučić se sutra oprašta od ambasadora Bugarske – važan susret pred nove diplomatske korake!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primiće sutra u oproštajnu posetu ambasadora Bugarske u Beogradu Petka Dojkova, saopštila je pres služba predsednika.

Sastanak je zakazan za 11.00 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.

Ova poseta označava kraj diplomatske misije ambasadora Dojkova u Srbiji, a očekuje se da će tokom susreta biti razmotreni dosadašnji rezultati bilateralne saradnje, kao i mogućnosti za njeno dalje unapređenje.

Vučić je u prethodnim godinama više puta isticao značaj dobrih odnosa sa Bugarskom, posebno u kontekstu regionalne stabilnosti, energetike i evropskih integracija.

Autor: Dalibor Stankov

