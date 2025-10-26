AKTUELNO

PLENUM UMESTO INDEKSA: Filozofski u Nišu ponovo u haosu – brucoši dočekani političkim lecima!

Svečana dodela indeksa brucošima na Filozofskom fakultetu u Nišu, zakazana za sutra, mogla bi da se pretvori u politički performans umesto akademskog svečanog trenutka.

Kako prenose mediji, stariji studenti – poznati kao blokaderi – delili su letke brucošima na izlazu iz učionica, pozivajući ih na plenum i druženje koje je zakazano za ponedeljak, 27. oktobar.

Očevici tvrde da se sve odvijalo pred očima rukovodstva fakulteta, koje nije reagovalo. „Fakultet se pretvara u politički odbor, a rukovodstvo sve to odobrava ćutanjem“, navodi jedan od prisutnih.

Podsećamo da je Filozofski fakultet u Nišu bio jedan od najaktivnijih u prethodnim blokadama, a bivša dekanka Natalija Jovanović učestvovala je i u nasilnim protestima. Smenjena je sa funkcije u junu ove godine na sednici Saveta fakulteta.

Umesto da brucoši započnu akademski život u duhu znanja i nauke, dočekani su političkim porukama i pozivima na aktivizam – što je izazvalo burne reakcije u akademskoj i javnoj zajednici.

Autor: Dalibor Stankov

