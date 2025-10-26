Starović demantuje Đilasa: Lupa kao Maksim po diviziji!

Ministar za evropske integracije Nemanja Starović oglasio se na društvenoj mreži X, reagujući na objavu Dragana Đilasa u kojoj lider SSP-a iznosi niz optužbi na račun vlasti.

Што је баби мило, Ђиласу се снило... Зато и лупа као Максим по дивизији. Лепо смо им скренули пажњу на то да Вучевић није ни био у Бриселу, али не вреди - формирани наратив лажи се мора следити са доследношћу достојном Гебелса. https://t.co/mRMyMPCNwg — Nemanja Starović (@nstarovic) 26. октобар 2025.

Starović je poručio: "Što je babi milo, Đilasu se snilo... Zato i lupa kao Maksim po diviziji. Lepo smo im skrenuli pažnju na to da Vučević nije ni bio u Briselu, ali ne vredi – formirani narativ laži se mora slediti sa doslednošću dostojnom Gebelsa."

Ova izjava usledila je kao odgovor na Đilasovu objavu u kojoj navodi da je „Evropa u sredu poručila da se vraća po nas“, a zatim iznosi tri tačke:

- Marta Kos je poručila Brnabićki, Malom i Đedovićki da pričaju gluposti oko tranzita ruskog gasa

- U Ćacilendu je pucano na radnika Narodne banke Srbije koji je bio na svom „radnom mestu“

- Privatnim avionom u Brisel – Brnabić i Miloš Vučević na stranački sastanak o trošku građana.

Đilas je uz objavu podelio i 38. epizodu svog podcasta „Dežurni krivac“, u kojoj se govori o navodnoj kupovini Orion Telekoma od strane Telekoma Srbije, kao i o nestanku N1 sa te platforme.

Autor: Dalibor Stankov