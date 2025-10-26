AKTUELNO

Politika

Starović demantuje Đilasa: Lupa kao Maksim po diviziji!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ministar za evropske integracije Nemanja Starović oglasio se na društvenoj mreži X, reagujući na objavu Dragana Đilasa u kojoj lider SSP-a iznosi niz optužbi na račun vlasti.

Starović je poručio: "Što je babi milo, Đilasu se snilo... Zato i lupa kao Maksim po diviziji. Lepo smo im skrenuli pažnju na to da Vučević nije ni bio u Briselu, ali ne vredi – formirani narativ laži se mora slediti sa doslednošću dostojnom Gebelsa."

Ova izjava usledila je kao odgovor na Đilasovu objavu u kojoj navodi da je „Evropa u sredu poručila da se vraća po nas“, a zatim iznosi tri tačke:

- Marta Kos je poručila Brnabićki, Malom i Đedovićki da pričaju gluposti oko tranzita ruskog gasa

- U Ćacilendu je pucano na radnika Narodne banke Srbije koji je bio na svom „radnom mestu“

- Privatnim avionom u Brisel – Brnabić i Miloš Vučević na stranački sastanak o trošku građana.

Đilas je uz objavu podelio i 38. epizodu svog podcasta „Dežurni krivac“, u kojoj se govori o navodnoj kupovini Orion Telekoma od strane Telekoma Srbije, kao i o nestanku N1 sa te platforme.

Autor: Dalibor Stankov

#Brisel

#Dežurni krivac

#Dragan Đilas

#Društvene mreže

#Marta Kos

#N1

#Nemanja Starović

#Orion Telekom

#Politika

#SSP

#Vlada Srbije

#Vučević

#brnabić

#evropske integracije

#ruski gas

#telekom srbije

#ćacilend

POVEZANE VESTI

Politika

Ako je i od mašinskog mozga, mnogo je! Starović oštro reagovao na Đilasove navode: Navikli smo na njega u uličarskom izdanju, ali...

Politika

Starović: Naša otadžbina se vraća na put razvoja koji vodi ka boljem životu, uprkos naporima blokadera da je u tome zaustave

Politika

Starović: Markov zadatak je da uvede Crvenu zvezdu u Ligu šampiona, a moj da uvedem Srbe u Evropsku uniju (VIDEO)

Politika

'MOLE STRANCE DA SANKCIONIŠU SOPSTVENU DRŽAVU' Starović uništio blokadere: Svak je rođen da po jednom umre, čast i bruka žive dovijeka

Politika

Starović reagovao na sramnu izjavu Stefanovića: Puna podrška predsedniku Vučiću i brz oporavak, a Srbija će pobediti

Politika

Ministar Starović: 'Slobodna Bosna' - primer perfidnog delovanja regionalne medijske mašinerije, čija je jedina meta Vučić