Vučić objavio novi video 'Nedelja sa predsednikom': Žene, selo i fabrike – temelj moderne Srbije!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je novi video u okviru redovne rubrike „Nedelja sa predsednikom“ na svom Instagram profilu, u kojem je istakao značaj žena preduzetnica, mladih porodica i novih investicija za budućnost Srbije.

– U nedelji za nama, novu snagu i energiju dale su nam žene preduzetnice, mlade porodice koje se vraćaju korenima i oživljavaju srpsko selo, kao i nova fabrika koja će biti jedan od temelja moderne Srbije, poručio je Vučić.

Predsednik je naglasio da su žene glavni stubovi porodice i čvrst oslonac budućnosti Srbije, dodajući da se na njihovim licima vidi nada, ponos, radost i vera u bolji život.

– Zato bi svi trebalo još više da se trudimo da pobede ne budu samo daleka vizija, već način razmišljanja i života, naveo je Vučić u objavi.

Autor: Dalibor Stankov