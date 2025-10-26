AKTUELNO

'SNS JE OSTVARILA VELIKU I VAŽNU POBEDU U UBU' Glišić za Pink: Blokaderi-studenti su prvi put izašli na izbore i pobedili smo ih

Darko Glišić, predsednik Izvršnog odbora Srpske napredne stranke, rekao je da su večeras u 29 Mesnih zajednica na teritoriji Opštine Ub održani izbori i dodao da je SNS ostvarila veliku i važnu pobedu sa 153 prema nula u odnosu na sve ostale.

- Veoma je važno istaći da smo prvi put u dve MZ imali blokadersko-studentsku listu koja je izašla na izbore i suprotstavila nam se u MZ Ub grad, koja je 36 odsto biračkog tela na teritoriji Opštine Ub, želeo bih posebno da se zahvalim svim Ubljanima jer smo rezultatom 3:1 u odnosu naših kandidata prema njihovim ostvarili ubedljivu pobedu - kazao je Glišić za Nacionalni dnevnik TV Pink.

Kako je rekao, u selu Slatina, gde su blokaderi bili ubeđeni da će pobediti, su izgubili 7:1.

- Kampanja koju su vodili bila je prljava, odvratna. Svakog dana su se ređale uvrede i pritisci na sve nas - naveo je Glišić i dodao da je zbog toga ova pobeda veličanstvenija i jasna, jer su prvi put studenti-blokaderi aktivno učestvovali u kampanji.

- Večeras smo pokazali da je Ub linija odbrane politike Aleksandra Vučića - kazao je Glišić i zahvalio se građanima Uba na glasovima i tome što su pokazali da žele da čuvaju Srbiju.

- Ovo je velika pobeda, hvala im svima. Blokaderi-studenti su prvi put izašli i pobedili smo ih - zaključio je Glišić.

