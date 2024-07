Predsednik Izvršnog odbora Srpske napredne stranke Darko Glišić kaže da način na koji se opozicija ponaša u parlamentu i odnosi prema rezoluciji pokazuje da njima ništa nije sveto i da je sve puka politizacija.

- Oko nekih stvari bi zaista trebalo da se okupimo i pokažemo jedinstvo i njihovo ponašanje pokazuje da ti ljudi u svemu žele samo politički profit. Ne postoji primer ni u bližoj, ni u daljoj prošlosti za koji možete da kažete da su bili racionalnio - istakao je Glišić za Pink.rs

On je uveren da to nije stil politike, već plan:

Mislim da kroz pretnje, uvrede i zastrašivanje pokušavaju da ostavre svoj politički cilj. Oni negiraju sve štio je za dobrobit srpskog naroda.

Komentarišući zahteve opozicije za održavanje vanrednih parlamentarnih izbor Glišić je rekao da je plan Vlade Srbije da radi pun mandat od četiri godine.

Glišić kaže da ta stranka poštuje izbornu volju građana, kao i da ne beže od vanrednih izbora ukoliko to narod zatraži.

On je rekao da opozicija može da traži vanredne izbore, koju su planirani za četiri godine, ali da vlast na to može da pristane jedino ako se okolnosti promene i ako to odluče građani.

- Mi ne želimo da mimo volje građana držimo taj mandat. Što se nas tiče, plan jeste pun mandat, ali videćemo - rekao je on.

Ocenio je da će i ako se vanredni izbori eventualno budu održali, SNS pobediti ubedljivo.

- Suština je da prihvatite ono kako narod na izborima presudi, politički. To što oni (opozicija) ne prihvataju ono što su građani na izborima rekli, znači da će na narednim izborima da prođu još gore. Neprihvatanje volje od strane građana uvek doživi svoju kaznu na prvim narednim izborima - rekao je Glišić.

On je naveo da opozicija smatra da su svi ljudi koji izlaze na proteste protiv iskopavanja litijuma, njihovi glasači, što smatra pogrešnom procenom.

Glišić je rekao da se vlast suočavanja argumentacije ne plaši.

- Ciljano se preti predsedniku Srbije, njegovoj porodici. E sad da li su oni to smislili ili im je neko rekao da tako rade...- dodao je Glišić.

Autor: Snežana Milovanov