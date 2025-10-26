Uglješa Mrdić: KAKO JE INTERESNI KRIMINALNI KLAN PREUZEO VISOKI SAVET SUDSTVA!

Kao predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu želim da upoznam javnost da odlazeći Visoki savet sudstva koji faktički kontroliše Jasmina Vasović, predsednica Vrhovnog suda Srbije, ubrzano vrši izbor sudija kako bi obezbedili da Vasovićka i njena tzv. “čačanska pravosudna organizovana kriminalna grupa” utvrde svoj uticaj u pravosuđu, izjavio je predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Skupštine Srbije i narodni poslanik SNS dr Uglješa Mrdić.

- Na sednici Visokog saveta sudstva koja je održana 23. oktobra Jasmina Vasović i njen ”čačanski klan” izabrali su više desetina sudija i tako nastavili sa uzurpacijom pravosuđa. Među onima koji su prošli ima i dobrih sudija ali je činjenica da nisu izabrali nijednog sudiju za koga nisu bili sigurni da će na njihov rad moći da utiče njihov klan. Mnoge dobre sudije, sa sjajnom biografijom i rezultatima, nisu izabrane, jer nisu podobni Vasovićki i ”čačanskom klanu”. Pored toga, na istoj sednici Vasovićka i klan pokušali su da usvoje žalbu Snežane Bjelogrlić kako bi kao kandidat čačanskog klana mogla da se kandiduje na izborima za Visoki savet sudstva - navodi Mrdić i dodaje:

Javnosti je poznato da Jasmina Vasović svoju poziciju prvog sudije Srbije nije stavila u službu pravde i građana Srbije već je Vrhovni sud Srbije i Visoki savet sudstva pretvorila u uslužni servis određenih advokatskih kancelarija i Društva sudija Srbije. Ona lično, kako mediji pišu, pretnjama i ucenama obeshrabruje sve časne sudije da se kandiduju za članstvo u Visokom savetu sudstva.

Prema njegovim rečima, kako izgleda ova trgovina najbolje pokazuje slučaj člana Visokog saveta sudstva Žaka Pavlovića.

- Ovaj sudija Trećeg osnovnog suda u Beogradu i član Visokog saveta sudstva koji je glasao za svaki predlog Jasmine Vasović na sednici koja je održana u četvrtak javno je lobirao da Visoki savet sudstva usvoji žalbu Snežane Bjelogrlić i proglasi njenu kandidaturu na izborima za Visoki savet sudstva. Razlog za to je vrlo koruptivan. Na sledećoj sednici Visokog saveta sudstva koja treba da se održi 6. novembra na dnevnom redu je „izbor Milice Pavlović za sudiju Drugog osnovnog suda u Beogradu!? Da li treba da podsećam da je Milica Pavlović supruga Žaka Pavlovića! Tako funkcioniše oteto pravosuđe u Srbiji i tako oni jedni drugima čine. Tako interesni klanovi, pojedine advokatske kancelarije i stranci utiču na izbor sudija - navodi Mrdić i dodaje:

Moja poruka je da, kako je predsednik Aleksandar Vučić najavio, VREME ODGOVORNOSTI DOLAZI! Posle izbora novog Visokog saveta sudstva tražiću kao predsednik Odbora za provosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu da se preispitaju sve odluke sadašnjeg saveta i da se sve one koje su proizvod koruptivnih i nezakonitih radnji budu ukinute. Nisu sve sudije koje su izabrane 23. oktobra dobile tu čast nezasluženo ali, nažalost, njihov izbor je služio da sakriju izbor onih koje je želal ova intersna grupa. Zato je moja poruka sudijama koje nisu izabrane 23. oktobra, samo zato jer za njih nije bio Vasovićkin interesni klan, je da se strpe, da veruju svojoj državi i da će novi VSS birati po zaslugama i rezultatima rada. Kao i da pravosuđe neće više biti oteto već će služiti građanima i državi.

Autor: Pink.rs