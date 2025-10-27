Tri dana skandala, obračuni i rušenje institucija: Evo šta se dešavalo na konferenciji Visokog saveta tužilaštva na Kopaoniku (VIDEO)

Tri dana skandala, obračuni i rušenje institucija - tako bi se ukratko mogla opisati Druga strukovna konferencija Visokog saveta tužilaštva (VST), koja je održana na Kopaniku.

Kao što se u poslovici da "riba smrdi od glave", tako je i ovde - predsednik Saveta Branko Stamenković, čovek bez legitimiteta, još jednom je pokazao da nije sposoban da kontroliše ni Savet ni sebe.

Imajući u vidu da ne kontroliše Savet, pokušao je da konferenciju sakrije od javnosti, ali ipak nije uspeo. Duplu slabost je pokazao paničnim pritiscima na nepodobne novinare. Među prvima je njegova meta postala Vesna Veizović, novinarka i urednica portala Vaseljenska.net.

- Tokom čitavog trajanja ovog skupa je pokušavano da se utiče na tužioce, budući da se 23. decembra održavaju izuzetno važni izbori za VST - posvedočila je ona.

Vesna Veizović je podsetila zbog čega su ti izbori važni.

- Visoki savet tužilaštva odlučuje o tome da li će opstati Zagorka Dolovac na čelu VJT. Dakle, ti izbori, ne samo da se tiču takvih njihovih unutrašnjih stvari, već budućnosti Srbije - istakla je Vesna Veizović.

Pogledajte u snimku šta se sve dešavalo na Kopaoniku.