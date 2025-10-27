AKTUELNO

'IZUZETAN DOPRINOS ODNOSIMA' Vučić primio u oproštajnu posetu ambasadora Bugarske

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je u oproštajnu posetu ambasadora Republike Bugarske Petka Dojkova.

- Imao sam čast da se oprostim od ambasadora Dojkova, kome sam zahvalio na izuzetnom doprinosu razvoju odnosa naših dveju zemalja tokom njegovog mandata. Srbija i Bugarska imaju dugogodišnje prijateljske i dobrosusedske odnose, zasnovane na uzajamnom poverenju i zajedničkoj viziji regionalnog razvoja - istakao je predsednik Aleksandar Vučić.


Istakao je da su tokom mandata ambasadora Dojkova ostvareni značajni projekti u oblasti saobraćaja, energetike i kulture, koji doprinose jačanju ekonomskih i društvenih veza.

- Verujem da će saradnja i dalje jačati, a ambasadoru želim mnogo uspeha u daljem radu i da, gde god bio, ostane iskren prijatelj Srbije.

