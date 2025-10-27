Vučić odgovorio na optužbe iz Crne Gore: Sela Kavači i Škaljari nisu u Srbiji, ne ubijamo mi po njihovoj zemlji nego oni po našoj

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas u centralnim prostorijama Srpske napredne stranke (SNS) prisustvuje obeležavanju slave Svete Petke.

Mnogi su sa oduševljenjem pozdravili predsednika kada se pojavio u prostorijama SNS. On je najpre pohvalio stranku i istakao kako je jedina u Srbiji koja ne duguje nijedan dinar.

- Turaka sada dole ima 13.000, a dogodio se incident, došlo je do ubadanja i sada optužuju vlast u Beogradu za te njihove probleme. Sela Kavači i Škaljari nisu u Srbiji, ne ubijamo mi po njihovoj zemlji nego oni po našoj. Muka mi je da ćutim o tome ko je nosilac kriminalnih radnji, ne samo na Balkanu, već i šire - naglasio je Vučić.

Potom je otkrio da je imao dobar, ali težak sastanak sa predstavnicima MMF-a i pregovorima o NIS.u.

Imamo rezerve da sve pokrijemo do 13. novembra, a upozorili su me da povedem računa da nas ne zadese sekundarne sankcije jer bi to pogodilo naš finansijski sektor - istakao je predsednik Srbije.

Autor: D.Bošković