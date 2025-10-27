AKTUELNO

Politika

Vučić odgovorio na optužbe iz Crne Gore: Sela Kavači i Škaljari nisu u Srbiji, ne ubijamo mi po njihovoj zemlji nego oni po našoj

Izvor: Informer, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas u centralnim prostorijama Srpske napredne stranke (SNS) prisustvuje obeležavanju slave Svete Petke.

Mnogi su sa oduševljenjem pozdravili predsednika kada se pojavio u prostorijama SNS. On je najpre pohvalio stranku i istakao kako je jedina u Srbiji koja ne duguje nijedan dinar.

- Turaka sada dole ima 13.000, a dogodio se incident, došlo je do ubadanja i sada optužuju vlast u Beogradu za te njihove probleme. Sela Kavači i Škaljari nisu u Srbiji, ne ubijamo mi po njihovoj zemlji nego oni po našoj. Muka mi je da ćutim o tome ko je nosilac kriminalnih radnji, ne samo na Balkanu, već i šire - naglasio je Vučić.

Potom je otkrio da je imao dobar, ali težak sastanak sa predstavnicima MMF-a i pregovorima o NIS.u.

Imamo rezerve da sve pokrijemo do 13. novembra, a upozorili su me da povedem računa da nas ne zadese sekundarne sankcije jer bi to pogodilo naš finansijski sektor - istakao je predsednik Srbije.

Autor: D.Bošković

#Aleksandar Vučić

#Srbija

#kavači

#Škaljari

POVEZANE VESTI

Politika

MINISTAR DAČIĆ: Ponosni smo na saradnju sa SNS, o javnim nastupima bi trebalo da razgovaramo u stranci

Politika

SRBIJA NE SME DA STANE! Vučić na tribini sa mladima: Za tri godine imaćete platu 1.500 evra

Politika

PROBIJEN NAJDUŽI TUNEL U SRBIJI! Predsednik Vučić na Iriškom Vencu: Ovo je na ponos svakog čoveka u Srbiji (FOTO)

Politika

JEDINSTVEN TIM KOJI JE PROBUDIO, POKRENUO, IZGRADIO I PODIGAO SRBIJU! Vučić poručio: Nisu uspeli da otmu srce i dušu čoveku koji voli svoju zemlju

Politika

Vučić u Batajnici: Vratićemo mir i red u potpunosti! Samo hoću da ničiji roditelji zbog toga ne zaplaču

Politika

Vučić najavio nove mere pomoći građanima: Primena kreće od 1. septembra