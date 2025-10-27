MOJIM NAPREDNJACIMA ŽELIM SREĆNU SLAVU SVETU PETKU Ministarka Mesarović poslala moćnu poruku: Neka nam naša zaštitnica podari još mnogo mudrosti i hrabrosti

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović čestitala je Svetu Petku, slavu SNS, svim naprednjacima.

-Mi smo jedna porodica i tim koji najodgovornije radi u interesu naših građana i naše otadžbine! Predvođeni našim predsednikom Aleksandrom Vučićem i Srpskom naprednom strankom na čelu sa Milošem Vučevićem, marljivo i predano radimo za naše građane i našu Srbiju, čuvajući mir i stabilnost i naše nacionalne interese. Takva Srbija je garant napretka i još boljeg života svih naših građana.

Mojim Naprednjacima želim srećnu slavu Svetu Petku, da je još dugo proslavljamo u zdravlju, miru i blagostanju. Neka nam naša zaštitnica Sveta Petka podari još mnogo mudrosti i hrabrosti da ni pred jednim izazovom ne odustanemo od onog najsvetijeg, a to je borba za našu Srbiju!

Srećna nam Sveta Petka, da nas čuva i blagoslovi- napisala je Mesarović na Instagramu.

Autor: S.M.