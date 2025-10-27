SNS OBELEŽILA STRANAČKU SLAVU! Naprednjaci proslavljaju Svetu Petku

Srpska napredna stranka (SNS) obeležila je danas stranačku slavu, Svetu Petku.

Domaćin slave je ministar finansija Siniša Mali.

- Meni je mnogo drago što smo se ovde okupili u prostorijama SNS da obeležimo našu slavu Sv. Petku koja je zaštiti+nica našeg doma, ali zaštitnica žena,dece, starih. U proteklih godinu dana, kada pogledate unazad, nije bilo ni mallo jednostavno ni za koga od nas. Od velike zloupotrebe jedne tragedije koja se desila pre godinu dana u novom Sadu, od pokušaja obojene revolucije, od nasilja koju ste imali priliku da vidite na ulicama naše Srbije, od blokada, od toga da se Srbija vrati u prošlost. Da se Srbija uništi, njen ekonomski napredak. Da se zaustavi. Od toga da ste videli spaljivanje naših prosotrija. Veliki pritisak i nasilje prema našim članovima, sve ste to imali prijatelji da vidite u nepunih godinu dana koje su za nama. Ali moja poruka za sve vas danas ovde - naveo je Mali i dodao:

Danas kad obeležavamo slavu. Svi koji su pokušali da zaustave rast i razvoj Srbije, da vrate Srbiju u prošlost, nisu u tome uspeli. Srbija je sačuvala mir i stabilnost, mi i dalje nastavljamo da se ekonomski razvijamo, podižemo penzije, plate, minimalnu zaradu. Gradimo autoputeve, bolnice, vrtiće. Sa radošću očekujemo i EKSPO 2027 kada će Srbija biti centar sveta.

Svečanom činu lomljenja slavskog kolača u prostorijama centrale Stranke na Novom Beogradu prisustvovao je i lider SNS Miloš Vučević.

Sveta Petka, čiji praznik danas slavi Srpska pravoslavna crkva, jedna je od najpoštovanijih svetiteljki u srpskom narodu.

Svečanosti prisustvuje lider SNS-a Miloš Vučević, premijer Srbije Đuro Macut, predsednica pokrajinske vlade Vojvodine Maja Gojković, ministar za javna ulaganja Darko Glišić.

Autor: S.M.