'RETKO KOJA STRANKA BI IZDRŽALA ONO ŠTO JE IZDRŽAO SNS' Vučević o obeležavanju 17 godina postojanja SNS: Danas je slavlje u Zrenjaninu, čekamo i Vučića

Srpska napredna stranka (SNS) danas obeležava 17 godina postojanja, a lider stranke i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević govorio je o obeležavanju godišnjice, ali i dosadašnjim uspesima.

Vučević je istakao istrajnost stranke u teškim vremenima i put koji bi "retko koja stranka izdržala".

"Kad ste opozicija imate određene probleme, a kada pobedite na izborima vidite sa čim se suočavate. 17 godina nije kratak period. Istorijski je to treptaj oka. Izazovna je ova godina posebno. Verujem da nas to čini jačim. Svašta smo izdržali - korona, rat u Ukrajini, velike geopolitičke podele, sve ovo što se sada preliva na nas i godinu dana borbe protiv obojene revoklucije. Malo koja stranka bi to izdržala", rekao je Vučević.

Vučević je naveo da će se slavlje obeležiti danas u Zrenjaninu skromno i svečano gde će predstaviti planove za budućnost.

"Čekamo i Vučića, videćemo da li će doći. Mi se nadamo, ali videćemo kakve će mu biti državničke obaveze. Svake godine menjamo grad za slavlje", rekao je Vučević za Informer.

"Zrenjaninci su odlični jer su ozbiljna organizacija u okviru SNS-a. Teško je održati ovaj nivo, već 13 godina. Biće izbori, svi da se provere i odmere. Pričaju da je Vučić najgori, smeta im da učestvuje u kampanji. Pa radujte se ako idemo sa njim na izbore", rekao je lider SNS.

On je podsetio da se bliže izbori u Negotinu i Mionici, kao i u jednoj opštini u Banatu, Sečanj, a na proleće će, naglasio je, biti izbora od Bajine bašte do Knjaževca.

"Verujem da ćemo pobediti. Da će blokaderi opstruisati sve. Prvog novembra biće zloupotreba tragedije, bola, cele nacije. Blokaderi će dati sebi pravo da samo oni mogu da žale, sude, kažu ko je kriv i obeležavaju kako misle. Prećutno isključuju porodice poginulih. Mnogo toga je pod velom tajne. Mnogo toga ne znamo", rekao je Miloš Vučević.

Autor: A.A.