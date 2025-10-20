IZUZETNO SAM PONOSAN NA NAŠU STRANKU Vučević o obeležavanju 17 godina postojanja SNS, a evo i da li će predsednik Vučić doći

Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević govorio je za Informer o važnim društvenim i političkim temema.

-Možda nije čudno što je Beograd kažnjen, da je to pritisak na Vučića. Reći će da je to teorija zavere. Moram da kažem nisam pročitao tu odluku, ali sam razumeo da se radi o ugovorima koji su na snazi. Ali, opet očekujemo da predsednik sve reši. Dobro je da je on danas u Mađarskoj, ne bih bio u njegovoj koži. Očekujemo da on nađe rešenje. Sa svima da priča. A imamo i sankcije NIS-u- rekao je Vučević za Informer.

On je kazao i da ne vidi alternaciju za gas.

-Svi će pričati o tome, ali moraju da znaju da je pitanje kolikoi po kojoj ceni možemno da kupimo, a moramo i da izdržimo sve ovo oko NIS-a. Da izašemo iz paketa američkih sankcija. Radujem se da se Tramp i Putin sastanu kod Orbana. Mi nemamo vremena da čekamo njihov dogovor. Čudno ili ne da se sve dešava u toku hladnih dana.

Malo koja stranka bi ovo izdržala

Lider vladajuće stranke kazao je i da će obeležavanje 17 godina postojanja SNS biti dostojanstveno.

-Kad ste opozicija imate određene probleme, a kada pobedite na izborima vidite sa čim se suočavate. 17 godina nije kratak period. Istorijski je to treptaj oka. Izazovna je ova godina posebno. Verujem da nas to čini jačim. Svašta smo izdržali- korona, rat u Ukrajini, velike geopolitičke podele, sve ovo što se sada preliva na nas i godinu dana borbe protiv obojene revoklucije. Malo koja stranka bi to izdržala. Pre 5. oktobra i traje sve vreme, sad je u punom kapacitetu, ta revolucija. Koji put već najavljuju Majdan. Ne kažem da treba nešto potceniti, ali petnaesti put ispaljuju istu raketa- rekao je Vučević koji je dodao će sutra u Zrenjaninu biti skromno i svečano.

Vučević je naveo i da će predstaviti planove za budućnost.

-Čekamo i Vučića, videćemo da li će doći. Mi se nadamo, ali videćemo kakve će mu biti državničke obaveze. Svake godine menjamo grad za slavlje. Zrenjaninci su odlični jer su ozbiljna organizacija u okviru SNS-a. Teško je održati ovaj nivo, već 13 godina. Biće izbori, svi da se provere i odmere. Pričaju da je Vučić najgori, a smeta im da učestvuje u kampanji. Pa radujte se ako idemo sa njim na izbore.

Verujem da ćemo pobediti

Kako dalje podseća, u Negotinu i Mionici se očekuju izbori, kao i u jednoj opštini u Banatu, Sečanj, a na proleće će biti izbora od Bajine bašte do Knjaževca.

-Verujem da ćemo pobediti. Da će blokaderi opstruisati sve. Prvog novembra biće zloupotreba tragedije, bola, cele nacije. Blokaderi će dati sebi pravo da samo oni mogu da žale, sude, kažu ko je kriv i obeležavaju kako misle. Prećutno isključuju porodice poginulih. Mnogo toga je pod velom tajne. Mnogo toga ne znamo. Ne razumem zašto tužilac ne izađe da kaže da li je bilo forenzike, šta je kutija, ako je sve čisto izađite i recite građanima. Nećete ugroziti optužnicu, ali umirite narod. Bojim se da na mnoga pitanja nemaju odgovor. Meni bi bio cilj da kažem ta smo preduzeli i utvrđujemo sve.

Anketna grupa je kao inkvizitorska grupa

Vučević se dotakao i sramnog zaključka Anketne ankete, koja je u javnosti izjavila da iza pada nadstrešnice stoji "kriminalna grupa".

-Anketna grupa je kao inkvizitorska grupa. 700 miliona evra su ukrali. Ludost je šta pričaju. Neko bi trebao da bude od njih ozbiljan, a obnanjuju i zbunjuju javnost. Od zvučnog topa, do toga da je 16 godišnjak iz Valjeva preminuo, pa instrumentalizovanje studentkinje. Oni i dalje nastavljaju. Mora je i drugih laži, o Vučeviću, o studentima koji su prebijani, da se ruši Prokop, tunel na Fruškoj gori. Nadaju se da će nešto loše da se desi i eto ih kao dobošara nesreće- rekao je.

Bolje razumem Vučića, zbog napada na porodicu, za sve ove godine, nastavio je lider SNS.

- Napade na decu sam doživeo, te sam video da su to beskrupulozni ljudi. Kao neko uz i pored Vučića, na raznim uzadacima, kao deo političkog tima, bolje sam razumeo šta su sve proživeli članovi porodice njegove.

Idealan trenutak da se sastanu dvojica lidera

-Videćemo šta će podeliti sa nama predsednik Vučić sa sastanka sa Orbanom. Idealan je trenutak da se sastanu dvojica lidera i državnika i mislim da će zajedno naći rešenje, i Slovačka uz njih. Sve najbolje je i najteže- poručio je za Informer.

Savetnik predsednika objasnio je da blokaderi žele krah države, te da misle da jedini žale za poginulima.

-Oni idu na tuđe kuće, sude i porodicama i deci, oni su povratili suverenitet države koja ne funkcioniše. Ali na žalost njihovu država funkcioniše. Mi sad uviđamo sve sabotaže koje su nam radili. Sistem prosvete, dekodiranje ljudi koji sutra treba da vode državu ili da leče ljude. Tužilaštvo kažnjava one koji pružaju otpor blokaderima. Zamislite mi kad smo išli u školu da smo rekli da nam se ne sviđa nastavnica i nećemo da idemo. Ili na poslu- podelio je Vučević.

Naglasio je i da mu nisu jasni roditelji koji učestvuju u zloupotrebi svoje dece.

-Da ih učite da postoji odnos poštovanja, hijerarhije. Samo blokiraj, otimaj, to je anarhija. Ne razumem to. Ne kažem da treba otklanjati probleme i popravljati stvari. Na svaki način pokušavaju opstrukciju, podižu temperaturu do 1. novembra. Fabrikovaće tenzične stvari. Oni bez srednjih škola nemaju masovnost. Oni se najmanje bave tragedijom, ne spominju porodice. To politizuju i zloupotrebljavaju.

Bačulov je išao na moj stan

Lider SNS naglasio je i da je Miša Bačulov obišao i Sjenicu, Novi Pazar i Sarajevo.

- Lepo od njega, on je valjda uzor. Vidite čoveka koji svoj rad na podršci ljudima zloupotrebljava, znači nije nešto u redu. Nikada ne bih rekao šta smo uradili na primer za Pavkovića. Čestiti čovek se ne hvali o tome. Već bitanga i probisvet. On je išao na moj stan, lagao i izmišljao da je išao neko na njegov stan. Bedna kukavica- dodao je.

Na pitanje novinarke o blokadi Informera, Vučević je istakao da je blokaderima demokratija kada žele da uguše medije.

-Nisam razumeo svrhu. Da li se sećate kada su Vulinove pristalice otišle na N1, da je ugrožena sloboda medija. A vas već koji put blokiraju, prete, upadaju u studio. To je valjda demokratija kada kažete da ćete ugasiti televiziju koja vam se ne sviđa. Da im dam lek- imate danjinski i promenite kanal, gledajte šta hoćete. Mnogostruko je manje bilo ih nego proletos. Stvarno ne znam šta bih rekao za te rituale sa maskama. E to je budućnost Srbije. Naglo će nam biti bolje kad oni pobede. Srbija će ići u svetlu budućnost. Politika im je bez lica. Videli ste najavu 1. novembra, videli ste rituale u Novom Sadu. To je politika u koju veruju. Nemam ništa protiv palestinske zastave. Kakve to veze ima sa tragedijom u Novom Sadu. Nemoguđe je da pređu tu razdaljinu koju su planirali. Ni najbolji maratonci to ne bi mogli. Prvi dan ih je već koliko odustalo- rekao je Vučević.

Ursula nije cirkuzant, razgovarala je o čemu je trebalo

-Ljudi ne razumeju kako stvari funkcionišu u međunarodnim odnosima. Vučić ima ozbiljan kapital. Ursula se ponašala dostojanstveno, nije ona cirkuzant. Ona je razgovarala o tome o čemu je trebalo. Čestitamo im na pobedi, ako verujete da ste pobedili ako Ursula nije rekla "Dragi Aleksandre"- objasnio je i dodao da će Srbija živeti i posle 1. nobvembra-

Poručio je i da neće biti Majdana u Srbiji.

-Nismo mi Ukrajina, neće gledati taj scenario. Nemojte da vam decu politički zloupotrebljavaju. Postoje izbori, parlament, birališta. Odlučujte. A ne da vam decu zloupotrebljavaju.Tiha većina je dobra sintagma. Hvala svim građanima Srbije koji su bar jednom bili na skupovima protiv blokada i pokazali da se bidu nada i vid otpora zaustavljanju života. Ide nam rođendan, slava stranke, veći skupovi. Politički to podržavamo, nismo u organizaciji. Biće verovatno manji broj većih skupova. Ljudi su se oslobodili stega- zaključio je.

Autor: Iva Besarabić