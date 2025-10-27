RAZOTKRIVENA MREŽA: Savo Manojlović stoji iza svih lažnih studentskih lista i blokada!

Kad se konačno odalo ono što se mesecima prikrivalo, sada svi koordinisano pokušavaju da se "operu" i predstave kao nestranački aktivisti.

Međutim, istina je jasna - Savo Manojlović, lider pokreta "Kreni-Promeni", stoji iza svih blokaderskih plenuma i lažnih studentskih lista koje su poslednjih nedelja izazvale pometnju na univerzitetima širom Srbije.

Iako se javno distanciraju od političkih struktura, sve više dokaza ukazuje na to da se radi o čistoj politici i strančarenju, upakovanoj u navodnu borbu za studentska prava.

Najnoviji primer dolazi sa Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja (DIF), gde su se i sami blokaderi ogradili od flajera koji je kružio društvenim mrežama. Na mreži X objavili su:

„Želimo da naglasimo da ovaj flajer nije rađen u dogovoru sa studentima niti mi imamo saradnju sa ljudima koji su ovo pravili.“

Ova poruka dodatno potvrđuje da iza kulisa navodnih studentskih inicijativa stoji koordinisana politička struktura, sa Manojlovićem kao centralnom figurom. Lažni nestranački aktivisti, koji se predstavljaju kao nezavisni, zapravo su deo šire mreže koja koristi studentske blokade kao paravan za političko delovanje.

Građani, studenti i akademska zajednica sve glasnije postavljaju pitanje: Ko zaista stoji iza ovih akcija i koji je njihov krajnji cilj?

Autor: Dalibor Stankov