MINISTARKA MESAROVIĆ ODRŽALA SASTANAK SA DELEGACIJOM MMF: Zajednički cilj je održanje finansijske i privredne stabilnosti i konkurentnosti, kao i otvaranje novih radnih mesta

Izvor: Dnevnik, Foto: Printscreen Instagram ||

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović održala je sastanak sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda, koju je predvodila Anet Kjobi, šefica misije za Srbiju.

-Održala sam sastanak sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda, koju je predvodila Anet Kjobi, šefica misije za Srbiju.

Naš zajednički cilj je održanje finansijske i privredne stabilnosti i konkurentnosti, i obezbeđivanje još boljih uslova za nove investicije koje će doprineti ubrzanju privrednog rasta i otvaranju novih radnih mesta.

Predvođeni našim predsednikom Aleksandrom Vučićem, Vladom Srbije i Srpskom naprednom strankom na čelu sa Milošem Vučevićem, nastavljamo da vodimo odgovornu ekonomsku politiku, koja čuva stabilnost, gradi poverenje i obezbeđuje da Srbija ostane sigurno mesto za ulaganja i razvoj- stoji na Instagramu ministarke.

Autor: Dalibor Stankov

