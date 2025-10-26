Vučić sutra sa MMF-om: Da li se sprema fiskalni zaokret?

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sutra, 27. oktobra, sa predstavnicima Misije Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) za Srbiju, koju predvodi šef delegacije Anet Kjobe.
Sastanak će biti održan u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike, sa početkom u 10.00 časova, saopštila je pres služba predsednika.
Misija MMF-a boravi u Srbiji u okviru druge revizije aktuelnog nefinansijskog aranžmana poznatog kao Instrument za koordinaciju politika (PCI), koji ima za cilj podršku ekonomskim reformama bez direktnog finansiranja.
Ovaj susret dolazi u trenutku kada se očekuju ključne odluke o fiskalnoj stabilnosti, budžetskoj politici i daljoj saradnji sa međunarodnim finansijskim institucijama.
Da li će MMF dati zeleno svetlo za nove poteze Vlade? Saznaćemo uskoro.
Autor: Dalibor Stankov