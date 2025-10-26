AKTUELNO

Vučić sutra sa MMF-om: Da li se sprema fiskalni zaokret?

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Miloš Milivojević ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sutra, 27. oktobra, sa predstavnicima Misije Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) za Srbiju, koju predvodi šef delegacije Anet Kjobe.

Sastanak će biti održan u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike, sa početkom u 10.00 časova, saopštila je pres služba predsednika.

Misija MMF-a boravi u Srbiji u okviru druge revizije aktuelnog nefinansijskog aranžmana poznatog kao Instrument za koordinaciju politika (PCI), koji ima za cilj podršku ekonomskim reformama bez direktnog finansiranja.

Ovaj susret dolazi u trenutku kada se očekuju ključne odluke o fiskalnoj stabilnosti, budžetskoj politici i daljoj saradnji sa međunarodnim finansijskim institucijama.

Da li će MMF dati zeleno svetlo za nove poteze Vlade? Saznaćemo uskoro.

Autor: Dalibor Stankov

