NASTAVLJA SE SVAĐA MEĐU BLOKADERIMA: Savo Manojlović je parazit koji krade (FOTO)

Svađe među blokaderima se nastavljaju.

Blokaderi su se u poslednje vreme podelili na razne interesne frakcije, dok svaka struja pokušava da ostvari korist. U njihovoj međusobnoj borbi čini se da ne važe nikakva pravila, već samo obično klanje oko prevlasti.

"Zašto ekipo iz Kreni-Promeni pokušavate da svojatate komemorativni skup? Zašto snimke naših i zborskih akcija postavljate i indirektno predstavljate kao svoje akcije? Ako zaista nesebično podržavate, zašto stavljate svoj logo na pozivnicu," navodi se na blokaderskom profilu "Blokada Fon".

Na to se nadovezao blokader Nemanja Milošević:

"Kreni-Promeni to radi neprekidno, jako je ružno, ali baš ih briga, oni skupljaju poene. Drago mi je da je neki studentski nalog to primetio i jasno rekao," naveo je Milošević.

