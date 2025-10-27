AKTUELNO

Politika

BUKTI RAT BLOKADERA, PLENUMAŠI SA FON-A UDARILI NA SAVU MANOJLOVIĆA: Zašto želiš da se okoristiš i profitiraš na smrti? (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Strahinja Aćimović ||

U toku je novi rat među blokaderima.

Plenumaši sa FON-a udarili su na Sava Manojlovića. "Zašto želiš da se okoristiš i profitiraš na smrti?!??" - upitali su ga.

Uz fotografiju na kojima se vidi letak koji je poziv na protest 1. novembra na kom se vidi žig "Kreni promeni" Manojloviću i njegovoj ekipi plenumaši su napisali:


- Zašto, ekipo iz Kreni-Promeni, pokušavate da svojatate komemorativni skup?

Zašto snimke naših i zborskih akcija postavljate i indirektno predstavljate kao svoje akcije?

Ako zaista nesebično podržavate, zašto stavljate svoj logo na pozivnicu?

Autor: Dalibor Stankov

#FON

#Politika

#Rat

#blokaderi

#savo manojlović

POVEZANE VESTI

Politika

BLOKADER PORUČUJE: Sa vašim krstovima ne dolazite u Novi Sad! (FOTO)

Politika

NASTAVLJA SE RAT MEĐU BLOKADERIMA Reditelj Stevan Filipović optužuje vođe plenuma: Vi nama ispod žita pokvareno podvaljujete svoje političke ideje!

Politika

HAOS MEĐU BLOKADERIMA U NIŠU: Plenumaši ušli u obračun sa grupom Mateje Nikolića

Politika

BUKTI RAT IZMEĐU BLOKADERA I NOVOG DSS: Studenti poručili Jovanoviću: Izađite na izbore bez nas, pa ćete videti koliko je visok i sniženi cenzus!

Politika

RAT MEĐU BLOKADERIMA: Prodaju se na mrežama kao nezavisni analitičari, a uvukli se na studentsku listu i odatle napadaju opoziciju

Politika

Đilas protiv Lompara: Hoće zajedno da ruše Vučića, a ne zna se ko je veći lažov (VIDEO)