BUKTI RAT BLOKADERA, PLENUMAŠI SA FON-A UDARILI NA SAVU MANOJLOVIĆA: Zašto želiš da se okoristiš i profitiraš na smrti? (FOTO)

U toku je novi rat među blokaderima.
Plenumaši sa FON-a udarili su na Sava Manojlovića. "Zašto želiš da se okoristiš i profitiraš na smrti?!??" - upitali su ga.
Uz fotografiju na kojima se vidi letak koji je poziv na protest 1. novembra na kom se vidi žig "Kreni promeni" Manojloviću i njegovoj ekipi plenumaši su napisali:
Зашто, екипо из Крени-Промени, покушавате да својатате комеморативни скуп?— Blokada Fon (@BlokadaFon) 27. октобар 2025.
Зашто снимке наших и зборских акција постављате и индиректно представљате као своје акције?
Ако заиста несебично подржавате, зашто стављате свој лого на позивницу? pic.twitter.com/UHPYKMtMzz
Autor: Dalibor Stankov