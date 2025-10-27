BUKTI RAT BLOKADERA, PLENUMAŠI SA FON-A UDARILI NA SAVU MANOJLOVIĆA: Zašto želiš da se okoristiš i profitiraš na smrti? (FOTO)

U toku je novi rat među blokaderima.

Plenumaši sa FON-a udarili su na Sava Manojlovića. "Zašto želiš da se okoristiš i profitiraš na smrti?!??" - upitali su ga.

Uz fotografiju na kojima se vidi letak koji je poziv na protest 1. novembra na kom se vidi žig "Kreni promeni" Manojloviću i njegovoj ekipi plenumaši su napisali:

Зашто, екипо из Крени-Промени, покушавате да својатате комеморативни скуп?



Зашто снимке наших и зборских акција постављате и индиректно представљате као своје акције?



Ако заиста несебично подржавате, зашто стављате свој лого на позивницу? pic.twitter.com/UHPYKMtMzz — Blokada Fon (@BlokadaFon) 27. октобар 2025.



- Zašto, ekipo iz Kreni-Promeni, pokušavate da svojatate komemorativni skup?

Zašto snimke naših i zborskih akcija postavljate i indirektno predstavljate kao svoje akcije?

Ako zaista nesebično podržavate, zašto stavljate svoj logo na pozivnicu?

Autor: Dalibor Stankov