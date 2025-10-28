'MORAMO OSTATI JEDINSTVENO DRUŠTVO' Macut: Prvog novembra treba prevazići podele, odati poštu stradalima u Novom Sadu

Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut poručio je danas da 1. novembra na godišnjicu pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, za kada su studenti u blokadi zakazali skup u tom gradu, treba dostojanstveno odati poštu stradalima i pokazati da se mogu prevazići podele.

Macut je rekao da 1. novembar nije datum u kalendaru već dan koji, kako je istakao, treba provesti u dostojanstvu i odati poštu žrtvama nesreće.

''Mi moramo da izađemo iz toga u miru i jedinstvu, jedinstvu osećanja prema stradalim našim sugrađanima, pre svega građanima Novog Sada, ali i Srbije. Mislim da je to dan kada treba da pokažemo da možemo prevazići podele, koje su krenule kao protest zbog rušenja tog objekta i razvile se u jasan politički pokret koji je u poslednje vreme prerastao u agresiju i anarhističko ponašanje na ulicama'', rekao je Macut za Javni servis Srbije.

Naglasio je da država mora biti organizovana i stabilna i da se mora obezbediti mir i osećaj sigurnosti svim građanima u Srbiji.

''Ne možemo da dopustimo da podržavamo ili da budemo pasivni u odnosu na, recimo, demoliranje, rušenje, napade na imovinu, na objekte. Ne možemo to da tolerišemo. To je znak slabosti države. Moramo da održimo mir i da uspostavimo poredak koji treba da prouzrokuje i proizvede zapravo razvojni moment i nastavimo tempom koji smo poslednju deceniju dobro držali'', kazao je Macut.

Dodao je da 1. novembar treba da bude datum sećanja na stradale u Novom Sadu, ali i simbol novog početka.

''I jedinstvenog stava u državi da se moramo zajedno okupiti i krenuti dalje. Svi imamo svoje živote. Ova zemlja mora da nastavi dalje. Moramo stvari da sagledamo u dinamičkom smislu, moramo biti konstruktivni u sagledavanju sadašnjosti i budućnosti'', rekao je Macut.



Naglasio je da će država 1. novembra osigurati da se svaki građanin oseća bezbedno i sigurno, bez obzira da li će biti ili ne na najavljenom skupu.

''Ne možemo da dozvolimo da se neko oseća loše i da se oseća nesigurno zbog dešavanja u njegovom gradu, u neposrednoj blizini gde živi. Procesi društveni teku. Kao što smo na univerzitetima uspešno razdvojili politički od nastavnog aspekta, to moramo nastaviti i dalje. Mi smo društvo koje je vrlo dinamično, jedno ponosno, stabilno i veliko društvo na zapadnom Balkanu i moramo pokazati svojim razumnim ponašanjem i velikom demokratičnošću, koja je bila od prvih dešavanja sve do sada, da možemo tolerisati sve i da ne koristimo nikakvu silu u preteranom smislu'', rekao je Macut.

Naveo je da su svi protesti do sada protekli u bezbednoj atmosferi i da nije bilo incidenata koji bi narušili stabilnost države.

''Moramo nastaviti kao jedinstveno društvo i mislim da će posle 1. novembra stvari krenuti svojim redovnim tokovima'', rekao je Macut.

Autor: Jovana Nerić