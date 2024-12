Ovo su dokumenta o rekonstrukciji Železničke stanice u Novom Sadu! Sve je javno dostupno!

Na sajtu Vlade Srbije počelo je objavljivanje dokumenata Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture koja se tiču mogućeg izvršenja krivičnog dela povodom pada nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra

Dokumenta možete pogledati putem ovog linka.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je tokom jučerašnjeg obraćanja da će sva dokumentacija koja je pristigla u Tužilaštvo povodom rušenja nastrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu biti javno objavljena. U obraćanju građanima iz Predsedništva Srbije, Vučić je rekao da se radi o osam velikih registratora i ukupno 195 dokumenata.

Objavljivanjem dokumenta će, kako je rekao, biti ispunjen glavni zahtev studenata koji blokiraju fakultete. Istakao je da studenti uvek mogu da dođu do te dokumentacije i da će im je on lično predati, samo da izaberu svoje predstavnike, a da dokumentacija, kako je rekao, ne bi pala u pogrešne ruke, zamolio je premijera Miloša Vučevića i buduću ministarku građevinarstva Aleksandru Damnjanović Sofronijević da je objave na svojim sajtovima.

Nakon što je predsednik Vučić svu dokumentaciju rešio da učini javno dostupnom, rekavši da je ta dokumentacija još odavno u Tužilaštvu, opozicija je krenula u novu kampanju širenja masnih laži. Detaljnije o tome možete pročitati ovde.

Vučić je sinoć rekao da je znao da je, kada se govorilo o skrivanju dokumentacije, reč o laži u okviru hibridnog rata koja se koristila, zlupotrebljavala na najprljaviji način i ništa više od toga.

- Dakle, sva dokumentacija do koje smo došli, sve ono sa čim raspolaže tužilaštvo, biće stavljeno na uvid celokupnoj javnosti sutra. Žao mi je što nisu tražili one ugovore od pre 60 godina, videli bi svašta u njima, ali nisu. Sam sam tražio i od Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, svu dokumentaciju kao predsednik Republike i iz javnog preduzeća Infrastruktura železnice i sa svih mesta koja su mi bila dostupna. I ja sam rešio da donesem tu dokumentaciju i da pružim na uvid javnosti i da to dodelim studentima. Baš kako su tražili. Samo neka ovlaste nekoga. Da znamo da ne dam baš nekom sa ulice.

Podsetimo, Vlada Srbije donela je danas odluku da Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture učini javno dostupnim sva dokumenta koja im stoje na raspolaganju, a koja se tiču mogućeg izvršenja krivičnog dela usled obrušavanja nadstrešnice na staničnoj zgradu u Novom Sadu, dana 1.novembra ove godine, u narednih 24 sata.

Autor: Aleksandra Aras