Šok nad šokovima: Marko obrnuo ploču! Shvatio da Sanjina brutalnim udaranjem na porodicu nema lošu nameru, već mu želi najbolje (VIDEO)

Frapirao sve svojim opravdanjima!

Voditelj Darko Tanasijević tokom emisije "Pitanja novinara" razgovarao je sa Markom Stefanovićem o žestokim sukobima koje je imao sa Sanjom Grujić, u kojim je ona tražila da bira između nje i njegove porodice.

- Nije normalno, to su dva različita odnosa. Mislim da ne treba to da radi da ne bih ponavljao jedno te isto. Terza i ja smo nju prekinuli ispred paba, ona je možda i htela da kaže da ovde treba da prekinem da pričam o porodici. Podržavam je u tome. Kad mi se ovde postavi pitanje ja gledam da odgovorim šturije i da toj temi ne dajem na značaju. Kad budem izašao i video šta je moj brat izjavljivao moći ću da demantujem - govorio je Marko.

- Zbog čega je tvoja porodica niskobudžetna u odnosu na njenu? - pitao je Darko.

- Moraćeš to da pitaš nju. Moj odnos sa ocem nema veze sa Sanjom. Ona treba da prekine da izgovara te rečenice da ne bi dolazila u ovakve situacije. Ona potvrđuje njihove reči i rekao sam da je pala pod uticaj drugih, pa se proispituje da je to istina - nastavio je on.

- Tražila je da se tvoja majka oglasi - dodao je voditelj.

- Razumem što je tražila to. Moj otac utiče i na mog brata, sve što izjavljuje to je uticaj mog oca. Ja sam rekao istinu i uvek sam govorio da je u ljubavnom odnosu sa mojom majkom idealan, ali da prema meni nije bio kako treba - pričao je Marko.

- Kako se odećaš kad ti Sanja koju poštuješ i štitiš kaže: "Kako je lepo biti ničiji"? - upitao je Darko Tanasijević.

- Pa ne znam na šta je to mislila... Jednostavno sam shvatio tako i protumačio sam tako, Mića je isto rekao da mora da me razume. Ona je meni posle objašnjavala da je mislila da sam samo njen. Ja sam to rešio sa njom - rekao je Stefanović.

- Mnogi se pitaju do kad i zbog čega trpiš tolika poniženja od strane svoje devojke? Ona je rekla da je ona tebe stvorila i tvoj posao, na koji način? - upitao je Darko Tanasijević.

- Ona mi je rekla da misli na to da mi je bila podrška u svemu tome. Ja možda tad odreagujem burnije i ne protumačim kako treba. Mnogi se ovde prave ludi što se tiče odnosa, ja razumem da je moj odnos ozbiljan i da je svaka rečenica koje je poniženje od Sanje ka meni i da ima veliki odjek, ali pet rečenica koje mi je uputila partneri upućuju svakodevno. Ne znam na koji način bih objasni osim da su me u datom momentu povredile - pričao je on.

Autor: A. Nikolić