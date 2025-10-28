'DOLAZIMO TAMO GDE SU GRAĐANI' Brnabić otvorila Servisni centar eUprave u TC Galerija: Nema više čekanja na šalterima, činimo jedan korak dalje (FOTO)

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić otvorila je danas Servisni centar eUprave u Tržnom centru Galerija u Beogradu i istakla da država time prvi put izlazi iz okvira javne administracije i šaltera i želi da pokaže da je građanima na usluzi.

Servisni centar biće dostupan sedam dana u nedelji građanima koji žele da otvore nalog na portalu e-Uprave i uživo, u neposrednom kontaktu, da razgovaraju sa operaterima i reše sve nedoumice u vezi sa korišćenjem postojećih elektronskih usluga.

Brnabić je navela da država po prvi put, po ugledu na iskustvo Ujedinjenih Arpskih Emirata, izlazi iz okvira javne administracije, lokalne samouprave i šaltera.

- Dolazimo tamo gde su građani, kako bismo dodatno pokazali da smo mi njima na usluzi, da nisu tu građani zbog nas već da smo mi tu zbog njih, rekla je Brnabić.

Ona je najavila je da će se servisni centar eUprave otvoriti i u ostalim mestima Srbije, kao i da će Pošta Srbije na identičan način otvoriti 600 šaltera na kojima će građani moći da završi posao u vezi sa upisom prava svojine.

- Želimo da budemo građanima na usluzi. Kvalitet života u jednoj zemlji čine plate i penzije, putevi i naučno tehnološki parkovi, ali i odnos uprave prema svojim građanima. Mi smo u potpunosti promenili taj odnos, ali želimo da idemo dalje i pokažemo pažnju našim građanima, rekla je Brnabić na otvaranju.

- Veliko je zadovoljstvo da otvorimo prvi servisni centar Euprave za građane Srbije. Podsetiću vas da smo pre samo dve nedelje otvorili novu zgradu Euprave u Ložionici i time smo obeležili jedan istorijski dan jer smo po prvi put ikada otvorili jednu zgradu javne administracije za građane, da dođu kada god žele, da zatraže pomoć, da kažu šta su im se to ne sviđa u onim uslugama koje njma pružamo kao lokalna samouprava ili kao država ili kao javna uprava, da li kao izvšna ili zakonodavna vlast. Dakle, svi mi kao tim koji mora da bude 24 sata 7 dana u nedelji na usluzi i građanima i privredi. Dakle po prvi put smo pre dve nedelje otvorili jednu zgradu eUprave za građane - rekla je Ana Brnabić.

- Sada činimo jedan korak dalje, mi praktično sada dolazimo građanima na noge. Dakle, po prvi put mi, ono što smo videli kod naših prijatelja iz UAE, izlazimo iz okvira javne administracije, šaltera i dolazimo kod građana kako bismo dodatno pokazali da nisu tu građani zbog nas, nego da smo mi tu zbog njih - rekla je Brnabić.

- Ovde u ovaj tržni centar građani mogu da svrate i da završe svoje poslove, izvade izvod iz matičnih knjiga ili dobiju neko uverenje... kako ne bi gubili vreme na šalterima i kako ne bi dolazili - istakla je Brnabić.

- Ono što je dalje ideja to je da ovakve sevrise otvaramo i u drugim mestima širom Srbiji - dodala je ona.

- Juče smo imali sastanak oko primene zakona oko upisa prava svojine, onog zakona koji je u ovom trenutku najvažniji za građane Srbije "Svoj na svome", koji smo doneli na inicijativu predsednika Vučića i dogovorili smo sa Poštom Srbije, da pošta otvori 600 šaltera na kojima će građani moći da završe posao sa upisaom prava svojine. Tako da ćemo i u poštama davati podršku građanima da završe posao koji nije završen decenijama - istakla je Brnabić.

Prvi servisni centar Kancelarije za IT i eUpravu otvoren je u Tržnom centru Galerija uz podršku Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Događaju su prisustvovali i zamenik ministra za poslove Kabineta, zadužen za konkurentnost i razmenu iskustva Ujedinjenih Arapskih Emirata Luta Abdulah Naser i šef Odeljenja za državne usluge Vlade UAE Muhamed Bin Taliah.

Otvaranje ovog servisnog centra rezultat je Memoranduma o razumevanju koji je Vlada Srbije potpisala 2022. godine sa Vladom Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE).

