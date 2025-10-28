OVI ĆE SE POUBIJATI! Bivši član DS i blokader udario na saborce: Potcenjuju inteligenciju birača, rade pod uticajem Dušana Petrovića (VIDEO)

Ne prestaju prozivanja Demokratske stranke, sada u režiji nekadašnjeg člana i sadašnjeg blokadera Gorana Radojeva

- Mnogo puta sam govorio da su stvari pogrešne i u okviru Demokratske stranke u kojoj sam ja bio 24 i po godine pre nego što sam izašao onako obeshrabren time da se išta može promeniti i dogoditi u okviru stranke, a kamoli da ta stranka bude ozbiljan faktor na političkoj sceni. Jedna od stvari koja se meni nikada nije dopadala je to što se uvek određeni dan protesta proglašava za dan D - rekao je Radojev.

Dodao je da misli "da često stranke potcenjuju inteligenciju birača kojima se obraćaju".

- Nekako je i DS otišao u mnogim trenucima suviše ulevo u liberalno krilo, gde je Zeleno levi front recimo i to pre svega sa ovim uplivom Zelenovića i stranke koja de fakto po mom mišljenju je još uvek pod jako velikim uticajem Dušana Petrovića i da je to jedna politika koju su oni uneli u Demokratsku stranu - dodao je Radojev.