MARINIKA TEPIĆ PROGOVORILA HRVATSKI (FOTO)

Marinika Tepić, potpredsednica Stranke slobode i pravde, progovorila je hrvatski.

Dok inače danima govori o rušenju Vučića i "odbrani demokratije", u Briselu je tražila "pozornost" EU, reč koja se u Srbiji gotovo i ne koristi, ali u Hrvatskoj je sasvim uobičajena.

- Evroparlamentarcima sam danas ukazala da nam je potrebna puna pozornost EU za obezbeđivanje ključnih predizbornih uslova, kao što bi moglo biti i uvođenje biometrijske identifikacije birača uz optički skener glasačkih listića, kako će to već biti primenjeno i na izborima u BiH - objavila je Tepić na mreži X.



Autor: Pink.rs