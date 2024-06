NASTAVLJA SE RAT U OPOZICIJI! Marinika OPET JAKO udarila po Savi Manojloviću - Glumac koji sebi stavlja krunu od papira da bi bio lider! (FOTO)

"Naknadna pamet nanela je puno štete građanima", kaže Marinika Tepić, potpredsednica Stranke slobode i pravde (SSP).

Ovo je odgovor Marinike Tepić na poziv lidera Pokreta "Kreni-promeni" Sava Manojlovića da opozicija vrati mandate i izađe iz Skupštine grada Beograda, Niša, Opštine Novi Beograd, kao i iz republičkog parlamenta zbog, kako je rekao, izbornih mahinacija.

Marinika je između ostalog poručila da je laž da Savo vraća mandate.

Nastavlja se rat u opoziciji!



Marinika porucila novinarima:



Nemojte da lazete javnost da Savo vraca mandate! On je glumac koji moze sebi da stavi krunu od papira ako zeli da bude "lider". Takvih laznih lidera kao sto je on nagledali smo se do sada!