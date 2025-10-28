Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović održala je danas sastanak sa gradonačelnikom Zrenjanina Simom Salapurom i predstavnicima sindikata kompanije ,,DRAXLMAIER” u Zrenjaninu.
Prateći politiku predsednika Aleksandra Vučića, Vlade Republike Srbije i Srpske napredne stranke na čelu sa Milošem Vučevićem, borimo se za očuvanje postojećeg privrednog ambijenta i dalji razvoj srpske ekonomije- poručila je putem Instagrama Mesarović.
