MINISTARKA MESAROVIĆ SA GRADONAČELNIKOM ZRENJANINA RAZGOVARALA O DALjEM RAZVOJU NAJVEĆEG BANATSKOG GRADA Prisustvovali i predstavnici fabrike 'DRAXLMAIER' (FOTO)

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović održala je danas sastanak sa gradonačelnikom Zrenjanina Simom Salapurom i predstavnicima sindikata kompanije ,,DRAXLMAIER” u Zrenjaninu.

-Sastanak sa gradonačelnikom Zrenjanina Simom Salapurom i predstavnicima sindikata kompanije ,,DRAXLMAIER” u Zrenjaninu. Razgovarali smo o radu fabrike, kao i o razvojnim planovima te lokalne samouprave.

Prateći politiku predsednika Aleksandra Vučića, Vlade Republike Srbije i Srpske napredne stranke na čelu sa Milošem Vučevićem, borimo se za očuvanje postojećeg privrednog ambijenta i dalji razvoj srpske ekonomije- poručila je putem Instagrama Mesarović.

Autor: Jovana Nerić