Brnabić iz Pariza: Evo s kim je podelila fotografiju i poruku o prijateljstvu!

Izvor: Pink.rs, Foto: Printscreen Instagram ||

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić boravi u Parizu, odakle se oglasila putem društvenih mreža.

Na svom Instagram profilu podelila je fotografiju sa Reneom Trokazom, specijalnim izaslanikom Francuske za Zapadni Balkan.

– U Parizu sa velikim prijateljem Srbije Reneom Trokazom, specijalnim izaslanikom Francuske za Zapadni Balkan, napisala je Brnabić u opisu objave.

Ova objava dolazi u trenutku kada se intenziviraju diplomatski kontakti Srbije sa ključnim evropskim partnerima, a susret sa Trokazom tumači se kao nastavak dijaloga i saradnje sa Francuskom u vezi sa pitanjima regiona i evropskih integracija.

Autor: Dalibor Stankov

