VUČIĆ KAO LAV! Dok NASILNICI BLOKADERI ruše Beograd, on brani Srbiju u Pekingu i Vašingtonu!

Dok nasilni blokaderi pokušavaju da izazovu haos, predsednik Aleksandar Vučić sprovodi veliku diplomatsku ofanzivu – od Pekinga i Moskve do Vašingtona i Brisela – boreći se za Srbiju koju ceo svet poštuje.

Dok grupa nasilnih blokadera pokušava da zapali Srbiju i izazove haos na ulicama, predsednik Aleksandar Vučić vodi tešku, ali uspešnu diplomatsku bitku da zaštiti našu zemlju i interese našeg naroda. Dok jedni urlaju, prevrću kontejnere i nasrću na policiju, drugi – na čelu s Vučićem – u tišini i radu grade poštovanje Srbije širom sveta.

Dok su blokaderski vođi danima širili laži o “represiji”, “batinama” i “zvučnim topovima”, predsednik Srbije pozivao je na mir, dijalog i odgovornost. Dok su blokirali saobraćaj, uništavali javnu imovinu i čak pucali na prolaznike, Vučić je razgovarao sa svetskim liderima i otvarao vrata za budućnost Srbije.

Njihove laži o “maloletniku iz Valjeva” koji navodno ne postoji, o studentkinji Poljoprivrednog fakulteta koju su “vezivali za radijator”, o “zvučnim topovima” – sve su se redom raspale. A dok su oni glumili revolucionare, predsednik Vučić je radio ono što oni nikada ne mogu – štitio interese svog naroda.

Diplomatija jača od blokada

Dok su se nasilnici na ulicama bavili performansima, Vučić je vodio ključne razgovore s liderima sveta. U vremenu kada je pritisak sa svih strana ogroman, uspeo je da balansira između Istoka i Zapada, a da pritom nikada ne pogazi ono najvažnije – nezavisnost i dostojanstvo Srbije.

SAD su uvele sankcije ruskom gigantu NIS-u, čime je i Srbija pogođena. Upravo Vučić je u Vašingtonu uspeo da odloži primenu tih mera za više od pola godine, čime je spasao posao za 13.000 naših radnika. Kada je Hrvatska pokušala da blokira dotok nafte, uskočio je mađarski MOL zahvaljujući prijateljstvu Vučića i Orbana.

Dok su blokaderi likovali i predviđali propast, Vučić je pokazao mudrost – Srbija nije komunistička zemlja, ne otima tuđu imovinu, već gradi poštene odnose i sa Rusijom i sa Zapadom.

Srbija, tri i po godine od početka rata u Ukrajini, i dalje nije uvela sankcije Rusiji – jer se vodi sopstvenim interesima, a ne tuđim naređenjima.

Susret sa Rubiom i američka podrška

Dok su blokaderski mediji lagali da je Vučić “izolovan”, krajem septembra je predsednik Srbije sedeo za stolom sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom – i to na Rubijev zahtev!

Samo dve nedelje kasnije, stigao je još jedan odgovor blokaderima: dolazak Ursule fon der Lajen u Beograd.

Ursula fon der Lajen: Srbija napreduje!

Umesto napada na Srbiju, predsednica Evropske komisije pohvalila je Vučića za napredak u izbornom procesu, radu REM-a i činjenici da je Srbija 61 odsto uskladila spoljnu politiku sa EU.

Ono što su blokaderi želeli da čuju – sankcije, izolaciju i kazne – pretvorilo se u hladan tuš. Ursula je najavila podršku EU Srbiji i pomoć u energetskoj krizi, kao i novi susret u narednih mesec dana.

Vučić među svetskim liderima: Peking, Moskva, Taškent

Jedan od najvećih uspeha bio je poziv kineskog predsednika Sija Đinpinga Vučiću da prisustvuje Paradi povodom 80 godina pobede nad fašizmom u Pekingu.

Vučić je bio među svega 26 svetskih lidera pozvanih na tu svečanost – a tokom posete imao je i razgovore sa Vladimirom Putinom.

Predsednik Si je naglasio da Kina vidi Srbiju kao “čeličnog prijatelja”, podržava njenu stabilnost i nacionalno jedinstvo, i pozvao Vučića u zvaničnu državnu posetu u narednih šest meseci. Kineski mediji dali su toj poseti status “udarne vesti”, dok su blokaderi, umesto da se ponose, pokušavali da banalizuju Vučićev uspeh pričama o “mestu sedenja”.

Novi putevi saradnje – poseta Uzbekistanu

Predsednik Srbije se nije zaustavio ni posle Pekinga. Odmah potom otputovao je u Uzbekistan, gde će narednih dana potpisati niz bilateralnih sporazuma i proširiti saradnju između Beograda i Taškenta.

Vučić pokazuje da Srbija nije ničija kolonija – ni ruska, ni američka, ni evropska. On je čovek Srbije, koji se bori isključivo za svoj narod, dok blokaderi pokušavaju da zapale državu zarad tuđih interesa.

Autor: Dalibor Stankov