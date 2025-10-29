'NEĆEMO TRAMPA, NEĆEMO KINU!' Policija hapsi demonstrante u Južnoj Koreji, predsednik Amerike spreman za susret sa Sijem na samitu APEK 'Dogovorićemo se' (FOTO)

Tramp u Južnoj Koreji, šef Bele kuće stigao na samit Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEK) uoči sutrašnjeg sastanka sa kineskim predsednikom Sijem Đinpingom

Američki predsednik Donald Tramp stigao je u južnokorejski grad Gjongdžu na samit Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEK) na čijim marginama će održati sastanak sa kineskim predsednikom Sijem Đinpingpom.

BBC prenosi da je Tramp održao govor u kongresnoj sali punoj izvršnih direktora okupljenih povodom samita APEK, u kojem je poručio da veruje da će SAD "postići dogovor" sa Kinom i da će to biti "dobar dogovor za obe strane".

Britanski medijski servis navodi da će glavna tema

predstojećeg sastanka Trampa i Sija biti pregovori o okončanju trgovinskog rata dveju zemalja.

Tramp je kazao da će kineski predsednik sutra doći u Južnu Koreju i da će dogovor sa Sijem biti odličan rezultat koji je "bolji od sukoba" i prolaska kroz "sve vrste problema".

- Svet posmatra ovo i mislim da ćemo imati nešto što je veoma uzbudljivo za sve - kazao je Tramp.

Protest ispred muzeja

Ispred Nacionalnog muzeja u Gjongdžuu, u kojem je govor držao predsednik SAD, održan je protest protiv Trampa za koji BBC navodi da je mali je po južnokorejskim standardima, ali da su demonstranti veoma odlučni.

Grupa od 40-50 njih sela je na ulicu i ​​odbila da se pomeri pred policijom koje je bilo triput više nego demonstranata.

Oni su skandirali "Nećemo Trampa" i "Nećemo Kinu", nakon čega je policija poče.la da ih hapsi i odnosi jednog po jednog učesnika protesta koji su vrištali.

- Držite se zajedno i lezite - vikali su demonstranti.

Učesnici protesta su zahtevali od vlasti u Seulu povlačenje južnokorejskih ulaganja u SAD i uzvikivali slogane "Otkažite američka ulaganja!", "Trampe, beži odavde!" i "Zaštitite naš suverenitet!"

Tramp je na ceremoniji u muzeju dobio orden Velikog reda Mugungve, najviše priznanje u Južnoj Koreji i prvi je predsednik Amerike kojem je ono uručeno.

Iz kancelarije južnokorejskog predsednika Li Dže Mjunga je saopšteno da je Tramp odlikovan "zbog doprinosi miru na Korejskom poluostrvu".

- Ovo je stvarno lepo. Mogu sada odmah da ga stavim oko vrata - kazao je Tramp gledajući orden, što je izazvalo smeh u publici.

Sastanak sa predsednikom Južne Koreje

Nakon dodele priznanja Tramp se sastao sa predsednikom Južne Koreje koji je u avgustu obećao da će njegova zemlja investirati 350 milijardi dolara u SAD, da bi zauzvrat šef Bele kuće pristao da smanji carine Seulu sa 25 na 15 odsto.

BBC navodi da su uoči sastanka Gjongdžuu obe strane umanjile mogućnost nekog većeg proboja u pregovorima o toj temi.

Tramp je juče posetio Japan tokom azijske turneje i sa premijerkom Sanae Takaiči potpisao okvirni sporazum za obezbeđivanje snabdevanja retkim mineralima u vreme kada Kina usvaja drastične restrikcije za svoj izvoz tih neophodnih minerala za savremenu tehnologiju.

Tokom putovanja po Aziji, koje je počeo posetom Maleziji gde je takođe potpisao sporazum o retkim mineralima, Tramp se najviše usmerio na razgovore o trgovini sa svetskim liderima, u nastojanju da istakne američki uticaj na globalnu privredu.

Autor: D.Bošković