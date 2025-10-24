TRAMP I KIM PONOVO LICE U LICE?! Svet u neizvesnosti pred mogući istorijski susret na APEK samitu!

Svet sa nestrpljenjem iščekuje samit Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEK) koji će se održati 31. oktobra i 1. novembra u Južnoj Koreji, a spekulacije o mogućem susretu Donalda Trampa i Kim Džong Una podigle su globalne tenzije.

Američki predsednik Donald Tramp već je potvrdio sastanak sa kineskim liderom Sijem Đinpingom, ali pažnju javnosti privlači mogućnost da se na marginama samita dogodi i četvrti istorijski susret sa Kimom, prvi još od 2019. godine.

Iako ni Bela kuća ni Pjongjang nisu potvrdili takav plan, analitičari ne isključuju iznenađenje u poslednjem trenutku – baš kao što se dogodilo 2019. kada je Tramp neočekivano kročio u Severnu Koreju.

Kim je nedavno izjavio da ima „dobre uspomene“ na Trampa, dok američki predsednik i dalje ističe njihov „lični odnos“. Međutim, stručnjaci upozoravaju da je Severna Koreja danas u mnogo jačoj poziciji – sa većim nuklearnim arsenalom i čvršćim vezama sa Rusijom i Kinom.

Panmundžom, demilitarizovana zona između dve Koreje, ponovo se pominje kao potencijalna lokacija susreta. Iako logistički znaci još nisu vidljivi, politička simbolika i trenutak mogli bi da budu presudni.

Da li će Tramp i Kim ponovo sesti za sto – i da li svet može da očekuje novi diplomatski preokret?

Autor: Dalibor Stankov