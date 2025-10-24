AKTUELNO

Svet

TRAMP I KIM PONOVO LICE U LICE?! Svet u neizvesnosti pred mogući istorijski susret na APEK samitu!

Izvor: Pink.rs/AP, Foto: Tanjug AP/Evan Vucci ||

Svet sa nestrpljenjem iščekuje samit Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEK) koji će se održati 31. oktobra i 1. novembra u Južnoj Koreji, a spekulacije o mogućem susretu Donalda Trampa i Kim Džong Una podigle su globalne tenzije.

Američki predsednik Donald Tramp već je potvrdio sastanak sa kineskim liderom Sijem Đinpingom, ali pažnju javnosti privlači mogućnost da se na marginama samita dogodi i četvrti istorijski susret sa Kimom, prvi još od 2019. godine.

Iako ni Bela kuća ni Pjongjang nisu potvrdili takav plan, analitičari ne isključuju iznenađenje u poslednjem trenutku – baš kao što se dogodilo 2019. kada je Tramp neočekivano kročio u Severnu Koreju.

Kim je nedavno izjavio da ima „dobre uspomene“ na Trampa, dok američki predsednik i dalje ističe njihov „lični odnos“. Međutim, stručnjaci upozoravaju da je Severna Koreja danas u mnogo jačoj poziciji – sa većim nuklearnim arsenalom i čvršćim vezama sa Rusijom i Kinom.

Panmundžom, demilitarizovana zona između dve Koreje, ponovo se pominje kao potencijalna lokacija susreta. Iako logistički znaci još nisu vidljivi, politička simbolika i trenutak mogli bi da budu presudni.

Da li će Tramp i Kim ponovo sesti za sto – i da li svet može da očekuje novi diplomatski preokret?

Autor: Dalibor Stankov

#APEK

#Donald Tramp

#Južna Koreja

#Kim Džong Un

#Kina

#Međunarodna politika

#Nuklearno oružje

#Panmundžom

#SAD

#Sankcije

#Severna Koreja

#Si Đinping

#diplomatija

#nuklearni pregovori

#samit

POVEZANE VESTI

Svet

ISTORIJSKI TRENUTAK! Tramp i Si Đinping se sastaju u Južnoj Koreji: Svet na ivici istorijskog dogovora

Svet

TRAMP NE PRESTAJE DA IZNENAĐUJE: Na pomolu novi sastanak sa Kim Džong Unom?!

Svet

SAZVAN HITAN SASTANAK EVROPSKIH LIDERA PRED SUSRET NA ALJASCI Prisustvuje i Tramp: Na stolu 3 KLJUČNE teme

Svet

MORAJU DA JE NOSE SVI: Predstavljena značka sa likom Kim Džong Una, postoje dve verzije

Extra

Čišćenje prostorija iza Kim Džong Una sprovode bezbednosne službe: Oglasio se ekspert i otkrio OVO

Showbiz

Ana Vintur imenovala svoju naslednicu: Nova urednica Voga je ćerka čuvene glumice a evo koji fakultet je završila